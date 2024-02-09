MHP Malatya İl Başkanı Gök’ten 55’inci Yıl dönümü Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kuruluşunun 55’inci yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

“MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN 55’İNCİ YILI KUTLU OLSUN”

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök MHP’nin kuruluşundan bahsederek, “9 Şubat 1969 yılında Başbuğumuz Alparslan Türkeş tarafından Adana’da temelleri atılan ve ‘Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin’ (CMKP), Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüştüğü bu süreçte partimiz; Atatürk’ün çizgisinden, Üç Hilal’in gölgesinden bir an olsun ayrılmamıştır. Bugün de Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde; büyük bir kararlılık ve yılmaz bir çalışma azmiyle doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekteyiz. Tam 55 yıldır Türkiye’nin düzen ve huzurunu bozmak için fırsat kollayanlara inat; huzur ve barışı tahsis ettik. Ülke refahı için gece gündüz demeden çalıştık. Kanımızla, canımızla tarih yazdığımız bu topraklarda; şer ve nifak tohumlarının yeşermesine müsaade etmedik” dedi.

“EVLATLARIMIZA DEVRETMEK İÇİN SAĞLAM TEMELLER ATTIK”

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök yayımladığı mesajın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Günü geldiğinde, bizler de bu davanın sevdalısı ülkücüler olarak; sancağı devraldık ve zamanı geldiğinde evlatlarımıza devretmek için sağlam temeller attık. Yıllar içinde davamız uğruna gözünü kırpmadan göğsünü siper eden binlerce Ülkücü şehidimiz oldu. İşte bu yüzdendir ki; Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi bir parti olmanın çok ötesindedir. Sadece yüreği yetenlerin müdahil olduğu; sadece gönülden bağı olanların bir an olsun canını ortaya koymaktan imtina etmediği bir davadır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in yönetiminde Milliyetçi Hareket Partisi, milli çıkarları her türlü kişisel ve kurumsal endişe ve önceliklerin fevkinde tutmuş 'Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Partim ve Ben' şiarını, partimizin siyasi düsturu haline getirmiştir.

Bu kutlu davanın, Milliyet Hareket Partisi’nin Malatya İl Başkanı olarak, başta Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş olmak üzere; bu davanın her çilesine talip olmuş, uğruna canını, kanını, tüm hayatını ortaya koymaktan ve bedeller ödemekten çekinmemiş tüm büyüklerimizi rahmetle yâd ediyor; Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye hürmetlerimi ve şükranlarımı sunuyor, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 55’nci yılını kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN