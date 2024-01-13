Pençe Kilit Operasyonu nedir ne zaman başladı?

Pençe-Kilit Operasyonu, tarih sıralamasına göre şu şekilde gerçekleşmiştir:

27 MAYIS 2019: PENÇE-1 OPERASYONU

Bu operasyonla Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınaklar imha edilmiş, teröristler etkisiz hale getirilmiştir.

12 TEMMUZ 2019: PENÇE-2 OPERASYONU

Pençe Operasyonu'ndaki gelişmeler doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı başka bir bölgeye yönelik yeni bir harekât başlatılmış ve başarıyla tamamlanmıştır.

23 AĞUSTOS 2019: PENÇE-3 OPERASYONU

Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla icra edilmiş ve başarıyla tamamlanmıştır.

15 HAZİRAN 2020: PENÇE-KARTAL OPERASYONU

Operasyon, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaraların olduğu 81 hedefin imha edilmesiyle tamamlanmıştır.

16 HAZİRAN 2020: PENÇE-KAPLAN OPERASYONU

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyon, başarıyla tamamlanmıştır.

10 ŞUBAT 2021: PENÇE KARTAL-2 OPERASYONU

Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere karşı gerçekleştirilen operasyon, teröristleri etkisiz hale getirme ve hudut güvenliğini sağlama amacını taşımaktadır.

Pençe Serisi Operasyonlar sonucunda bugüne kadar 831 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1281 adet çeşitli silah ele geçirilmiş, 1407 mağara kullanılamaz hâle getirilmiş ve 1812 adet EYP imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Bu bölgeler, Türkiye'nin sınırına yakın noktalarda konumlanmış olup, PKK terör örgütünün faaliyet gösterdiği stratejik alanlar.

Operasyonun temel amacı, bölgedeki PKK terör unsurlarını etkisiz hale getirerek, Türkiye'ye yönelik saldırı tehditlerini ortadan kaldırmak. Türk Silahlı Kuvvetleri hem hava kuvvetleriyle hem de kara birlikleriyle koordineli bir şekilde operasyonu sürdürerek, sınır güvenliğini sağlama ve bölgesel istikrarı koruma hedefini taşıyor.

SON BİR AY İÇİNDE PENÇE KİLİT OPERASYONUNDA 21 ŞEHİT VERDİK

Millî Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu, bölgeden gelen acı haberlerle gündeme geldi. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Aralık 2023'te, bölgede görev yapan 12 askerimiz şehit oldu.12 Ocak 2024 tarihinde ise Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonucunda, 9 askerimizin daha şehit olduğu belirtildi.

Pençe-Kilit Operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve bölgedeki terör unsurlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Şehit olan askerlere rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dilerken, operasyonun devam eden süreçte daha fazla güvenlik ve istikrar sağlaması umulmaktadır.

Pençe-Kilit Operasyonu, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yürütülmektedir. Bu operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK terör örgütüne karşı gerçekleştirilmekte ve Türkiye'nin sınırına yakın stratejik noktalarda icra edilmekte.

Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgeleri, Irak'ın kuzeyinde dağlık ve ormanlık alanları içermekte. Bu bölgelerdeki terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi, bölgedeki güvenlik durumunu iyileştirmeyi ve terörle mücadelede önemli bir adımı temsil ediyor.