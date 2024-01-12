Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim oldu? Resmi açıklama yok! Gözler bu isme çevrildi

Yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler adına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti’nin duyuracağı isim merakla bekleniyor. Öne çıkan Sami Er ismi ise şu sıralar hem kulislerden hem de sosyal medyadan sık sık duyuluyor. Resmi bir açıklama olmamasıyla beraber Sami Er’in yakın çevresinin kendisini tebrik etmeye başladığı da iddia ediliyor.

Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Malatya’da mücadele dolu bir sürecin olacağı tahmin ediliyor. Sandıkta seçmenin oylarına bırakılacak isimlerin bildirilmesi için geri sayım başladı.

AK Parti Belediye Başkan adayları geçen pazar günü belli oldu. Sosyal medya ve birçok platformlarda bazı isimler ön plana çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olarak adayları duyurdu. Bu bağlamda 11 büyükşehir ve 15 ilin AK Parti adayları belirlendi.

MALATYA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Malatya’nın adayı 15 Ocak Pazartesi günü Ankara’da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o gün seçim beyannamesini de duyuracak. Malatya’nın adayı merakla bekleniyor.

HANGİ İSİMLER ANILIYOR?

Bu bağlamda özellikle mevcut Başkan Selahattin Gürkan, eski milletvekili Öznur Çalık ve Sami Er isimleri gündemdeydi. Ancak son birkaç gündür özellikle Sami Er ismi hem kulislerden hem de sosyal medyadan sık sık duyuluyor.

SAMİ ER KİMDİR?

Malatya’da, 2008-2011 yılları arasında İl Özel İdare Genel Sekreterliği yapan Sami Er Malatya Büyükşehir Belediye Başkalığı için gündeme geliyor. Malatya’ya köy köy hâkim olan isim yerel yönetimlerdeki tecrübesiyle dikkat çekiyor.

1963 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden, 1989 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Kent Çalışmaları ve Yönetimi alanında tamamladı.

2008-2011 yılları arasında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptı. Bu görevi yürütürken İl Özel İdare ve Malatya Belediyesi İştiraki olan Esenlik, MEGSAŞ, MORMAŞ ile 1. Organize Sanayi ve 2. Organize Sanayinin yönetiminde bulundu.

2014–2019 yılları arasında TOKİ Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. Aynı zamanda TOKİ iştiraki olan Emlak Konut’ta yönetim kurulu üyeliği yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı ve bu görevi sürdürmektedir.