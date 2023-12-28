Aile cüzdanı 705 TL, kimlik kartı 130 TL İşte yeni zamlar

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ doğrultusunda değerli kağıtlardaki fiyatlar yeniden belirlendi. Kimlik kartları 130 lira, sürücü belgeleri 990 lira, aile cüzdanları 705 lira oldu. İşte diğer tüm zamlar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği kapsamında 2024 yılında değerli kağıtlardan alınacak ücretler belli oldu.

ESKİ FİYATLAR NASILDI?

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ doğrultusunda kimlik kartları artık 130 lira oldu. Kimlik kartları eksiden 83 TL’ydi. Ayrıca sürücü belgeleri 624 TL’den 990 liraya, pasaport defteri 501 TL’den 790 liraya yükseldi.

İŞTE TÜM ZAMLAR

Tebliğe göre, noter kağıdı ve beyanname 87 TL, protesto ve resen senetler 174 TL, banka çekleri her bir yaprak için 55 TL, ikamet izni 565 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı 260 TL, motorlu araç tescil belgesi 885 TL, iş makinesi tescil belgesi 740 TL, mavi kart 130 TL oldu.

Söz konusu kararlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.