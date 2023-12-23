Malatya'nın lezzet sırları yassı kadayıf tarifiyle başlıyoruz

Malatya'nın eşsiz tatlarından biri olan Yassı Kadayıf (Taş Kadayıf), hem yapımıyla hem de lezzetiyle sofralara keyif katıyor. İşte Malatya Usulü Yassı Kadayıf tarifi:
Malzemeler:
Hamuru İçin:
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
1.5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
Şerbeti İçin:
2 su bardağı su
2 su bardağı şeker
İçi İçin:
Ceviz
Yapılışı:
Hamur için tüm malzemeleri karıştırarak krep hamurundan biraz daha yoğun bir kıvam elde edin. Hamuru bir kenarda mayalanmaya bırakın.
Şerbet için su ve şekeri kaynatın, ardından bir kenarda soğumaya bırakın.
Mayalanan hamurdan bir yemek kaşığı kadar alıp ısıttığınız tavaya dökün. Sadece bir tarafı pişecek, alt tarafı ise hafifçe kızarana kadar bekleyin.
Tüm hamuru aynı şekilde pişirin.
Ardından pişmemiş tarafına ceviz koyarak hamuru kapatın ve sıvı yağda kızartın.
Kızaran hamuru hemen soğuyan şerbete atın, bekletmeden çıkarıp servis tabağına alın.
Afiyet olsun!
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.