Malatya'nın lezzet sırları yassı kadayıf tarifiyle başlıyoruz

Malatya'nın eşsiz tatlarından biri olan Yassı Kadayıf (Taş Kadayıf), hem yapımıyla hem de lezzetiyle sofralara keyif katıyor. İşte Malatya Usulü Yassı Kadayıf tarifi:

Malzemeler:

Hamuru İçin:

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Şerbeti İçin:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

İçi İçin:

Ceviz

Yapılışı:

Hamur için tüm malzemeleri karıştırarak krep hamurundan biraz daha yoğun bir kıvam elde edin. Hamuru bir kenarda mayalanmaya bırakın.

Şerbet için su ve şekeri kaynatın, ardından bir kenarda soğumaya bırakın.

Mayalanan hamurdan bir yemek kaşığı kadar alıp ısıttığınız tavaya dökün. Sadece bir tarafı pişecek, alt tarafı ise hafifçe kızarana kadar bekleyin.

Tüm hamuru aynı şekilde pişirin.

Ardından pişmemiş tarafına ceviz koyarak hamuru kapatın ve sıvı yağda kızartın.

Kızaran hamuru hemen soğuyan şerbete atın, bekletmeden çıkarıp servis tabağına alın.

Afiyet olsun!

Kaynak: Haber Merkezi