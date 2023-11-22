Malatya’da hava nasıl olacak?

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

Malatya-Merkez: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Darende: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Kale: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece.