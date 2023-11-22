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Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın bölge genelinde parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

Malatya-Merkez: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Darende: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Kale: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece.

 

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Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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