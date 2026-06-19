Peki, yeni dönemde IBAN ile para gönderirken kurallar neler, 20 bin TL ve üzeri transferlerde kimlik doğrulama nasıl yapılır ve çipli kimliği olmayanlar para gönderebilecek mi? İşte bankacılık sisteminde başlayan bu yeni döneme dair tüm merak edilen o soruların yanıtları.

Siber dolandırıcılık vakalarının son yıllarda artış göstermesi ve yasa dışı para transferlerinin hız kazanması, bankacılık sektöründe yeni ve radikal kararların alınmasına yol açtı. Hem vatandaşın hesabını hem de finansal sistemi güvence altına almak isteyen BDDK, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan işlemlerde yepyeni bir dönemin kapılarını araladı. Hesabından başka birinin hesabına 20 bin TL ve üzerinde para göndermek isteyen kullanıcılar, artık teknolojik bir onay duvarı ile karşılaşacak. Gece saatlerinde yapılan işlemler başta olmak üzere, IBAN ile para transferi şartları baştan aşağı değişti. Bu güvenlik yeniliği, internet üzerinde "eski kimlikle para gönderilir mi", "telefonun NFC özelliği yoksa havale nasıl yapılır" ve "IBAN transfer limitleri" gibi sorguları arama motorlarında hızla zirveye taşıdı.

20 BİN TL ÜZERİ PARA TRANSFERİNDE KİMLİK DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

Bankaların devreye aldığı yeni güvenlik duvarı, akıllı telefonlardaki teknolojik yenilikleri zorunlu hale getirdi. Yeni düzene göre, 20 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde çipli kimlik kartı ve akıllı telefonların NFC (yakın alan iletişimi) özelliği aktif olarak kullanılacak. İşlem sırasında vatandaşlar, çipli kimlik kartlarını telefonlarının arka kısmına okutarak güvenlik onayı verecek. Çipli kimliğe henüz geçmeyen veya bilgilerini banka sisteminde güncellemeyen kişiler, yüksek tutarlı bu transfer işlemlerini tamamlayamayacak. Özellikle gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında IBAN üzerinden para göndermek isteyenler, bu teknolojik doğrulamayı yapmadıkları takdirde işlemleri banka sistemi tarafından anında reddedilecek.

TELEFONUNDA NFC ÖZELLİĞİ BULUNMAYANLAR NASIL PARA GÖNDERECEK?

BDDK'nın aldığı kararın ardından birçok kişinin aklına gelen ilk soru, telefonunda NFC desteği bulunmayan veya kamerası arızalı olan vatandaşların ne yapacağı oldu. Bankalar, bu teknik yetersizliği de göz önüne alarak alternatif bir çözüm geliştirdi. Eğer kullandığınız akıllı telefon NFC okumuyorsa, kısıtlamanın uygulandığı gece saatlerinde yapacağınız yüksek tutarlı transferler için bankanızın müşteri hizmetlerine bağlanmak zorunda kalacaksınız. İşlem onayı, doğrudan müşteri temsilcisi ile yapılacak görüntülü görüşme sonucunda verilecek. Gerekli güvenlik doğrulaması sağlanamayan ve riskli bulunan tüm işlemler ise anında askıya alınacak. Bankacılık uzmanları, bu katı uygulamanın ilerleyen süreçte sadece gece saatleriyle sınırlı kalmayıp günün her saatine yayılabileceğini belirtiyor.

ESKİ TİP KİMLİK KULLANANLARA IBAN UYARISI: PARA GÖNDERMEK YASAKLANIYOR MU?

Türkiye genelinde hala milyonlarca vatandaş eski tip nüfus cüzdanı kullanmaya devam ediyor. Ancak devreye alınan bu son sistem, eski kimlik sahipleri için büyük bir kısıtlamayı da beraberinde getiriyor. Çipli kimlik kartına sahip olmayan kişiler, yeni doğrulama teknolojisine uyum sağlayamayacakları için dijital bankacılık üzerinden 20 bin TL üstü havale veya EFT yaparken sistem engeline takılacak. Yetkililer, vatandaşların acil durumlarda para transferi mağduriyeti yaşamaması adına eski kimliklerin bir an önce yenilenmesi gerektiği konusunda peş peşe uyarılarda bulunuyor. Kimliklerini güncellemeyen veya bu durumu bankaya bildirmeyen kullanıcılar, yakın zamanda dijital bankacılık uygulamalarında ciddi sınırlamalarla yüzleşecek.