Malatya MASKİ Genel Müdürlüğü nerede? MASKİ abonelik işlemleri nasıl yapılır?

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü nerede? MASKİ’ye nasıl gidilir? MASKİ’nin iletişim numarası kaç? MASKİ abonelik işlemleri nasıl yapılır?

Malatya’da su ile ilgili hemen hemen tüm konularda başvurulan kurumlardan biri olan MASKİ’nin adresi ne? MASKİ’ye nasıl gidilir?

MASKİ ADRESİ - MASKİ’YE NASIL GİDİLİR? – TELEFON NUMARASI

MASKİ adresi “İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No: 39 Yeşilyurt / MALATYA” şeklinde. MASKİ’ye özel araçla veya ilçelere yolcu taşıyan birlik arabaları ile gitmek mümkün. Ayrıca bu güzergahtan geçen belediye otobüsleri de bulunuyor.

MASKİ’ye 185 çağrı merkezi ve 0 (422) 377 74 44 nolu sabit hattan ulaşmak mümkün.

MASKİ ABONELİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Bu konuda MASKİ’nin 2024 yılı için paylaştığı bazı detaylar bulunmakla beraber kurumla birebir iletişime geçmek daha pratik bir yol olacaktır. Bununla birlikte MASKİ su aboneliği için gerekli belgeler şu şekilde:

MESKEN SIFIR ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Tapu fotokopisi

Deprem sigortası (dask)

Yapı ruhsat fotokopisi (inşaat ruhsatı) veya yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı)

Kimlik fotokopisi

Sayaç markası ve seri numarası

Kiracı ise kira kontratı

MESKEN DEVİR ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Tapu fotokopisi

Deprem sigortası (dask)

Kira kontratı

Kimlik fotokopisi

Abone numarası

Sayaç son endex

ORTAK KULLANIM ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yapı ruhsat fotokopisi (inşaat ruhsatı)

Sayaç markası ve seri numarası

Kimlik fotokopisi

Karar defteri

Not: Bina 8 daire altında ise bir A4 kağıdına bina hangi adreste ise bu adreste bulunan apartmanın ortak kullanım aboneliği yapmak gerekiyor. Görevlendirilen kişinin adı soyadı ve binada oturan kişilerin adı soyadı ve altlarına imzaları da gerekiyor.



RESMİ KURUM ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Görevlendirme yazısı

Yapı ruhsat fotokopisi (inşaat ruhsatı)

Kimlik fotokopisi

Sayaç markası ve seri numarası

Resmi kuruma ait vergi kimlik numarası



İNŞAAT ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yapı ruhsat fotokopisi (inşaat ruhsatı)

Tapu fotokopisi

Sayaç markası ve seri numarası

Not: İnşaat aboneliğinde firma adına ise firma yetki belgesi imza sirküsü yetkilini kimlik fotokopisi ve vergi levhası alınacak.

TİCARETHANE ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yapı ruhsat fotokopisi (inşaat ruhsatı)

Deprem sigortası (dask) • tapu fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Sayaç markası ve seri numarası

Kiracı ise kira kontratı

Not: İş hanları ve iş merkezlerinde sanayiden deprem sigortası alınmamaktadır.

TİCARETHANE DEVİR ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Tapu fotokopisi

Deprem sigortası (dask)

Kiracı ise kira kontratı

Vergi levhası

Kimlik fotokopisi

Abone numarası

Sayaç son endeks

Not: İş hanları ve iş merkezlerinde sanayiden deprem sigortası alınmamaktadır.