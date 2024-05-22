Malatya MASKİ Genel Müdürlüğü nerede? MASKİ abonelik işlemleri nasıl yapılır?

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü nerede? MASKİ’ye nasıl gidilir? MASKİ’nin iletişim numarası kaç? MASKİ abonelik işlemleri nasıl yapılır?
Malatya’da su ile ilgili hemen hemen tüm konularda başvurulan kurumlardan biri olan MASKİ’nin adresi ne? MASKİ’ye nasıl gidilir?
MASKİ ADRESİ - MASKİ’YE NASIL GİDİLİR? – TELEFON NUMARASI
MASKİ adresi “İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No: 39 Yeşilyurt / MALATYA” şeklinde. MASKİ’ye özel araçla veya ilçelere yolcu taşıyan birlik arabaları ile gitmek mümkün. Ayrıca bu güzergahtan geçen belediye otobüsleri de bulunuyor.
MASKİ’ye 185 çağrı merkezi ve 0 (422) 377 74 44 nolu sabit hattan ulaşmak mümkün.
MASKİ ABONELİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Bu konuda MASKİ’nin 2024 yılı için paylaştığı bazı detaylar bulunmakla beraber kurumla birebir iletişime geçmek daha pratik bir yol olacaktır. Bununla birlikte MASKİ su aboneliği için gerekli belgeler şu şekilde:
MESKEN SIFIR ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Tapu fotokopisi
Deprem sigortası (dask)
Yapı ruhsat fotokopisi (inşaat ruhsatı) veya yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı)
Kimlik fotokopisi
Sayaç markası ve seri numarası
Kiracı ise kira kontratı
MESKEN DEVİR ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Tapu fotokopisi
Deprem sigortası (dask)
Kira kontratı
Kimlik fotokopisi
Abone numarası
Sayaç son endex
ORTAK KULLANIM ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yapı ruhsat fotokopisi (inşaat ruhsatı)
Sayaç markası ve seri numarası
Kimlik fotokopisi
Karar defteri
Not: Bina 8 daire altında ise bir A4 kağıdına bina hangi adreste ise bu adreste bulunan apartmanın ortak kullanım aboneliği yapmak gerekiyor. Görevlendirilen kişinin adı soyadı ve binada oturan kişilerin adı soyadı ve altlarına imzaları da gerekiyor.
RESMİ KURUM ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Görevlendirme yazısı
Yapı ruhsat fotokopisi (inşaat ruhsatı)
Kimlik fotokopisi
Sayaç markası ve seri numarası
Resmi kuruma ait vergi kimlik numarası
İNŞAAT ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yapı ruhsat fotokopisi (inşaat ruhsatı)
Tapu fotokopisi
Sayaç markası ve seri numarası
Not: İnşaat aboneliğinde firma adına ise firma yetki belgesi imza sirküsü yetkilini kimlik fotokopisi ve vergi levhası alınacak.
TİCARETHANE ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yapı ruhsat fotokopisi (inşaat ruhsatı)
Deprem sigortası (dask) • tapu fotokopisi
Kimlik fotokopisi
Sayaç markası ve seri numarası
Kiracı ise kira kontratı
Not: İş hanları ve iş merkezlerinde sanayiden deprem sigortası alınmamaktadır.
TİCARETHANE DEVİR ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Tapu fotokopisi
Deprem sigortası (dask)
Kiracı ise kira kontratı
Vergi levhası
Kimlik fotokopisi
Abone numarası
Sayaç son endeks
Not: İş hanları ve iş merkezlerinde sanayiden deprem sigortası alınmamaktadır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.