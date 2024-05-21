Portekiz Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyonada mücadele edecek Portekiz, 18 Haziran'da Çekya, 22 Haziran'da Türkiye ve 26 Haziran'da Gürcistan ile karşılaşacak.

İşte EURO 2024 için Portekiz'in aday kadrosunda yer alan isimler:

Kaleci:

Diogo Costa (Porto)

Jose Sa (Wolverhampton)

Rui Patricio (Roma)

Defans:

Antonio Silva (Benfica)

Danilo Pereira (PSG)

Diogo Dalot (Manchester United)

Gonçalo Inacio (Sporting CP)

Joao Cancelo (Barcelona)

Nelson Semedo (Wolverhampton)

Nuno Mendes (PSG)

Pepe (Porto)

Ruben Dias (Manchester City)

Orta saha:

Bruno Fernandes (Manchester United)

Joao Neves (Benfica)

Joao Palhinha (Fulham)

Otavio Monteiro (Al Nassr)

Ruben Neves (Al-Hilal)

Vitinha (PSG)

Forvet:

Bernardo Silva (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Diogo Jota (Liverpool)

Francisco Conceiçao (Porto)

Gonçalo Ramos (PSG)

Joao Felix (FC Barcelona)

Pedro Neto (Wolverhampton)

Rafael Leao (Milan)

Portekiz Milli Takımı, EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra F Grubu'nda Çekya, Türkiye ve Gürcistan ile mücadele edecek.

Kaynak: İHA