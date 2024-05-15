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Engelliler Haftası’nda Malatya’da renkli görüntüler

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‘Dünya Engelliler Haftası’ nedeniyle Malatya’da Özel Eğitim Okulları tarafından Kongre ve Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi. Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrenciler ve velilerin de büyük ilgi gösterdiği etkinliğin açılışında bir konuşma gerçekleştirerek bazı açıklamalarda bulundu.

Engelliler Haftası’nda Malatya’da renkli görüntüler mask
Engelliler Haftası’nda Malatya’da renkli görüntüler
Engelliler Haftası’nda Malatya’da renkli görüntüler
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Bakır, dünyaya gözlerini engelli olarak açan ya da daha sonradan farklı sebeplerle engelli duruma düşen bireylerin sosyal hayata entegre edilmeleri adına içerisinde bulundukları şartların iyileştirilerek onlara daha kaliteli bir hayat imkanı sunulmasının insani bir vazife olmanın yanı sıra medeni bir toplum olmanın da gereklerinden olduğunu söyledi.

Engelliler Haftası’nda Malatya’da renkli görüntüler

“TOPLUMSAL BİR HUSUSTUR”

Engelliliğin sadece engelli insanların ve ailelerinin maruz kaldığı bir problem olmadığını da ifade eden Bakır,

“Engellilik, istisnasız her birimizi yakinen ilgilendiren ve yine herkesin katkı sunması, duyarlılık göstermesi, olumsuz yönlerini asgariye indirgemek için elbirliğiyle destek vermesi gereken toplumsal bir husustur. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin hayata sarılarak mutlu bir ömür geçirmeleri için çalışıp çözümler üretmek, en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan bir engelli adayıdır ve her insan bir sebeple aslında günlük hayatta pek de farkında olmadığı hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek son derece önem arz etmektedir”

diye konuştu.

Engelliler Haftası’nda Malatya’da renkli görüntüler

Yapılan açılış konuşmalarının ardından özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler sahne aldı. Birçok etkinlik gerçekleştiren özel bireylerin performansları izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Engelliler Haftası’nda Malatya’da renkli görüntüler

Programa Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ile daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA

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15 May 2024 - 14:15 Malatya- Kültür & Sanat

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