Baraj nedir, neden inşa edilir? Baraj türleri nelerdir?

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Barajlar, genellikle nehirler üzerinde inşa edilen ve suyun biriktirilip kontrol altında tutulmasını sağlayan yapıları temsil ediyor. Peki, barajlar neden inşa edilir, baraj türleri nelerdir? Cevabı haberimizde…

Barajlar, şu çeşitli amaçlar için inşa ediliyor:



Su Temini: Barajlar, içme suyu sağlamak, tarım sulaması için su temin etmek ve endüstriyel kullanım için su sağlamak gibi su temini amacıyla inşa edilir.

Enerji Üretimi: Hidroelektrik enerji üretimi, barajların en yaygın kullanım alanlarından biridir. Barajlar, suyun yerçekimi enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılır.

Taşkın Kontrolü: Barajlar, nehirlerin taşmasını önlemek ve sel riskini azaltmak için inşa edilebilir.

Rekreasyon Alanları: Baraj gölleri, turizm ve rekreasyon alanları olarak kullanılabilir. Balık tutma, yüzme, tekne gezisi gibi aktiviteler baraj gölleri etrafında gerçekleşebilir.

BARAJ TÜRLERİ

Barajlar şu farklı tiplerde olabilir:

Kaya Dolgu Barajlar: Bu tip barajlar genellikle kaya ve toprak dolgusu kullanılarak inşa edilir. Kaya dolgu barajlar, yerçekimi kuvvetiyle suyu tutarlar.

Kemer Barajlar: Kemer barajlar, genellikle kanyonların dar bölgelerinde inşa edilir ve suyu tutmak için kemer şeklinde bir yapı kullanılır.

Yüzey Barajlar: Bu tür barajlar, genellikle düşük ve geniş nehirler üzerinde inşa edilir. Yüzey barajları, suyu büyük bir yüzey alanı boyunca yayarak biriktirir.

Kutu Barajlar: Kutu barajlar, beton bloklarla veya çelik levhalarla inşa edilen, genellikle dik veya yatay bir yapıya sahip barajlardır.

Pompa Barajlar: Bu barajlar, suyun yukarıya pompalanması gerektiği alanlarda kullanılır. Düşük su seviyelerindeki rezervuarlardan suyu yüksek seviyelere pompalamak için kullanılırlar.