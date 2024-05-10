Özel çocuklardan özel sergi El emekleriyle hazırlanan sergi büyük ilgi gördü

Özel eğitim okullarından gelen öğrencilerin hazırladığı ürünler, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Sergide, el işi ürünler, resimler, el sanatları ve daha birçok öğrenci çalışması sergileniyor. Ziyaretçiler, öğrencilerin emekleriyle hazırladığı bu ürünleri yakından inceleme fırsatı buluyorlar.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Özel Eğitim Okulları öğrencilerinin el emeği ile hazırlanan ürünler Malatya Park AVM’de sergilendi. Özel eğitim hocaları ise, sergiler hakkında önemli bilgiler paylaştılar.

“BÜTÜN ÜRÜNLERDE ÖĞRENCİLERİMİZ EMEĞİ VAR”

Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu ve Meslek Okulu öğrencilerinin el emeği ile yapmış olduğu etkinliklerden bahseden Özel Eğitim Öğretmeni Hazal Erol Avcı,

“Özel öğrencilerimizle birlikte eski kot pantolonları ile el çantası, cüzdan, çekerlerden magnetli çerçeveler, tokalar yaptık. Sergimizde bulunan bütün ürünlerde öğrencilerimiz emeği var”

ifadelerini kullandı.

“HERKESİ SERGİMİZE BEKLİYORUZ”

Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda görevli el sanatları öğretmeni Büşra Kıran,

“Doğadan topladığımız taşları akrelik boyalarla boyayıp, şekillendirip ürün haline getiriyoruz. Tablo, kalemlik, magnet, süs eşyası gibi ürünler yaptık. Bir yıl boyunca çocuklarımızla yaptığımız ürünleri bugün sergimize sergiliyoruz. Herkesi sergimize bekliyoruz”

diye konuştu.

“ÖZEL ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİ SERGİLİYORUZ”

Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu’nda görevli özel eğitim Rabia Arslan,

“Burada özel öğrencilerimizle birlikte yaptığımız ürünleri sergiliyoruz. Öğrencilerimizin yaptığı sanat çalışmalarına bakacak olursak, keçelerden ve evalardan taçlarımız var. Ayrıca beraber yaptığımız anahtarlıklar ve mumlarımız var. Bir de ebru çalışmalarımız ve yağlı boya tablolarımızı burada sergiliyoruz”

sözlerine ekledi.

“ÖZEL ÇOCUKLAR TARAFINDAN YAPILMIŞ OLMASI KIYMETLİ”

İbni Sina özel Eğitim Uygulama Okulu’nda görevli teknoloji tasarım öğretmeni Asuman Yumrutepe,

“Özel öğrencilerimizle birlikte yaptığımız ürünlerimizi sergiliyoruz. Öğrencilerimiz ağır engelli olduğu için basit düzeyde dokunuşlarla, boyama yapmak gibi ürünler çıkarttık. Ahşap süsleme, taş boyama, takılar, keçe çalışmaları, kolaj şeklinde çalışmalarımız var”

ifadelerini kaydetti.

İbni Sina özel Eğitim Uygulama Okulu’nda görevli özel eğitim öğretmeni Mesut Kızıltaş, sergiyi düzenlemelerindeki amaçtan bahsederek şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların okula geldiğinde, geçirmiş oldukları vaktin somuta dökülmüş hali oluyor. Hocalarımız iş atölyelerinde öğrencileri hem hayata hazırlıyor hem de onların bir eser ortaya çıkarmasını sağlıyorlar. Aileler de vatandaşlarda ortaya çıkan bu ürünleri görünce mutlu oluyorlar. Bunların özel çocuklar tarafından yapılmış olması daha kıymetli hale getiriyor.”

“ÖĞRENCİLERİMİZE SPOR FAALİYETLERİ DE GÖSTERİYORUZ”

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Özel Yürekler Kurs Merkezi Çini Öğretmeni Zeliha Karabıyık,

“Öğrencilerimizle yaptığımız ürünleri AVM’deki sergi alanında sergilemekteyiz. Engelli öğrencilerimizin yaptığı ürünleri sayacak olursak kağıt katlama, ahşap boyama, takı tasarımı, taş boyama, mum yapımı gibi faaliyetler yaptık. Bunların dışında öğrencilerimize spor faaliyetleri de gösteriyoruz”

şeklinde konuştu.