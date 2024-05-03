Android telefon ne demek? Ne işe yarar?

Cep telefonları günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarındandır. Hemen hemen herkeste bulunan bu cihazlar günlük hayatı kolaylaştırırken bu cihazlarla birlikte bazı terimler de hayatımıza girdi. Android unsuru kullandığımız birçok eşyada kendisini gösterirken tam olarak ne olduğu ise merak konusu oluyor. Android nedir? Ne işe yarar? İşte yanıtı…

ANDROİD NEDİR?

Android Google tarafından geliştirilen ve dünyada birçok cihazda kullanılan bir işletim sistemidir. İşletim sistemi ise akıllı telefon olarak adlandırdığımız modern telefonların işlem yapabilmesi, bilgileri işleyebilmesini sağlayan yazılıma verilen isimdir. Telefon, tablet bilgisayar gibi cihazların tümünde bu işletim sistemi bulunur ve telefonlardan yapılan işlemlerin arka planında görev alır.

Android işletim sistemine sahip cihazlar kodlanırken açık kaynaklı olarak kodlandığı için değişiklik yapma alternatifini sunar. 3’üncü parti uygulamalar ile daha rahat çalıştığı bilinen android sistemler işlevselliği geliştiren uygulamalara da izin verir.

Yani kısacası bazı cihazların arka planında çalışan sisteme android adı verilir. Bir takım kodlama ve yazılım ile sistemin çalışması yani işlemesi için yapılan bir sistemdir.

NERELERDE KULLANILIR?

Telefonlarda yaygın olarak kullanılan bu sistem daha sonrasında ise tablet, saat, televizyon, yüzük, gözlük ve otomobillerde de kullanılmaya başlandı. Android televizyonların popülaritesini artırmaya başlamasıyla bu sistem sayesinde televizyonlar, akıllı telefon gibi kullanılmaya başlanmış, telefonda kullanılan birçok uygulama televizyonlarda da kullanıldı.

Teknoloji ilerledikçe android işletim sistemi kullanan saat, yüzük, gözlük gibi aksesuarlar da yaygınlaşarak günlük hayatın içerisine girdi. Bu gelişmeler sonucunda ise android işletim sistemini kullanan bu cihazlar günlük hayatta sağlık, eğlence gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı.

AVANTAJLARI NELERDİR?

Android işletim sistemi birden fazla görevi işleyebilir. Yapılan güncellemelerle birlikte 3 boyutlu grafikleri rahat bir şekilde destekler. Wi-Fi, Bluetooth, 4.5G, NFC gibi birçok sistemi de destekler. Medya desteği sağlayan bu işletim sistemi arka planda GPS, pusula gibi özellikleri de verimli kullanır. Bu ve bunun gibi birçok uygulamayı işleyebilen ve algılayabilen android sistem geliştirilmeye ve güncelleştirilmeye de devam ediyor. Gün geçtikçe gelişen bu sistem dünya çapında birçok insan tarafından kullanılırken yapılan yeniliklerle ve kullanım amacının genişlemesiyle beraber yaygınlaşarak her alanda kullanılacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi