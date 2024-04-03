Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit göreve başladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit mazbatasını almasının ardından Yeşilyurt Belediye Başkanlığı makamının bulunduğu Yakınca Mahallesindeki Yeşilyurt İŞGEM Binasına geldi. 2019 ile 2024 yılları arasında Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Çınar ile belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş tarafından çiçeklerle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu.

“BAŞARILI OLACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM”

Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Prof. Dr. İlhan Geçit’e başarılar dileyen eski Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“Yeşilyurt’a hizmet ederken birlikte çalıştığımız herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizlere Malatya ve Yeşilyurt’a hizmet etme fırsatı tanıyan Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hizmetlerimizin ilçemize gelmesinde desteklerini esirgemeyen Bakanlarımıza, AK Parti Genel Merkezimize, Milletvekillerimize, AK Parti ve MHP İl ve İlçe Teşkilatlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri Başkanlarımıza, Muhtarlarımıza, saygıdeğer eşime, aileme ve çocuklarıma, belediyede birlikte mesai yaptığımız tüm personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünden itibaren görevi yapılan seçimlerde Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak seçilen Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanımıza devrediyoruz. Malatya’mızın yetiştirdiği değerli bir insan olan, şehrimizin kıymetli bir değeri Sayın Başkanımızın yeni dönemde başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Rabbim mahcup etmesin, hayırlı, uğurlu olsun.”

diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, 2019 ile 2024 yılları arasında Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Çınar’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

“MAKAMLARI ŞAHSİLEŞTİRMEMEK LAZIM”

Yeşilyurt’ta gönül belediyeciliğinin kazandığını dile getiren Belediye Başkanı Geçit, Yeşilyurt’u birlik ve beraberlik ruhuyla yöneteceklerinden bahsederken şunları söyledi:

“Makamları şahsileştirmemek lazım, bu makamlarda çok aidiyet duygusu da geliştirmemek gerekiyor. Buralar hizmet makamlarıdır, kimseye ait makamlar değildir. Hemşehrilerimiz bize görevi tevdi eder günü geldiğinde de o makamı alır, buna da hepimizin hazır olması gerekiyor. Görevi devraldığımız Mehmet Çınar Başkanımızı uzun yıllardır tanıyorum, iyi bir aileye mensup, iyi bir insan, alanında deneyimli ve birikimli bir insan, şehrimize ve ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin.”

“VAKİT ŞEHRİMİZE VE İLÇEMİZE HİZMET ETME ZAMANIDIR”

Seçimlerin artık geride kaldığını ve yeni hizmetlerle Malatyalıların 7/24 emrinde olacaklarını söyleyen Geçit,

“Yeşilyurt’u tüm kesimleriyle gönülden kucaklayarak hizmetlerimize bugünden itibaren start vereceğiz. Vakit şehrimize ve ilçemize hizmet etme zamanıdır. Ayırmadan ayrıştırmadan bütün hemşehrilerimizle bir ve beraber olarak bu işin üstesinden inşallah başarıyla geleceğiz. İlçemizin her noktasına kaliteli ve güzel hizmetler götüreceğiz, bundan yana kimsenin kuşkusu olmasın. Yeşilyurt İlçemiz Antakya’dan sonra en fazla hasar alan ilçemizdir, sorunları ve çözüm yollarını biliyoruz. Sahada gezerken vatandaşlarımızın öneri ve taleplerini aldık, ona görev çözüm yollarını devreye koyacağız. Hizmet ederken bu eleştiri ve önerilerden üst seviyede faydalanacağız. Yeşilyurt için iyi ve güçlü bir ekip oluşturacağız, istişare ve ortak aklı her zaman ön planda tutacağız. Cumhur İttifakı olarak iki aylık seçim çalışmalarında sahada çok yoğun çalıştık, ittifakın içerisinde yer alan bütün siyasi partilerimizin değerli yöneticilerine en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra Cumhur İttifakının ruhuna ve anlayışına uygun olarak davranacağız, bunu seçim hattında bırakmayacağız, ortak hareketimize devam edeceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi daha fazla güçlendirmek için çalışacağız. Çünkü şehirleri fiziken ayağa kaldırabilirsiniz ancak önemli olan birlik, beraberlik, kardeşlik hukuku ve anlayışını kuvvetli hale getirmektir, bizler buna azami gayret göstereceğiz. Emaneti ehline vereceğiz, liyakati esas alacağız. Kapımız herkese açık olacak, herkese bize rahatlıkla ulaşabilecek”

şeklinde konuştu.

“İŞLERİMİZİ HIZLANDIRACAĞIZ”

Malatya’nın ve Yeşilyurt’un 2 yıl içerisinde ayağa kaldırılacağını söyleyen Geçit,

“İşlerimizi hızlandıracağız, Malatya’mızı ve Yeşilyurt’umuzu söz verdiğimiz gibi iki yıl içerisinde ayağa kaldıracağız, kimsenin bundan yana kuşkusu olmasın. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanacağız, bu makamlar şatafat sürme makamları değildir, tasarrufa gideceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; israf ettiğimiz her kuruşun hesabı bize bir şekilde sorulacaktır. Burada sorulmazsa diğer tarafta sorulacaktır. Yetimin malını ve hakkının burada olduğunu biliyoruz. Kamu kaynaklarını etkin, verimli ve isabetli bir şekilde kullanacağız, buna çok dikkat edeceğiz. Sürekli sahada olacağız, hemşehrilerimizi dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın öneri, talep ve eleştirileri yolumuza ışık tutacaktır. Yeni dönemin Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mehmet Çınar Başkanımıza da bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum”

dedi.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen devir teslim töreninde eski Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e belediyenin mührünü emanet etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen devir teslim töreninden sonra Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevini Prof. Dr. İlhan Geçit’e devreden eski Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, programa katılanlar tarafından belediyeden uğurlandı.

Kaynak: BÜLTEN