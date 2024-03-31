31 Mar 2024 - 17:04- Gündem G:

Son Dakika! Malatya 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları! İşte Büyükşehir’de oy oranları

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31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Malatya Merkez ve ilçelerde oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirirken sandıklar açılarak sonuçlar belirlenmeye başladı. Malatya Merkez ve İlçelerdeki sonuç durumu ise BUSABAH Medya’da anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. İşte o veriler…

Son Dakika! Malatya 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları! İşte Büyükşehir’de oy oranları mask
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Bugün kullanılan oylar ile Malatya Büyükşehirde ve ilçelerde belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri belirlenecek. Sandıklar açılarak oylar sayılırken Malatya Büyükşehir Belediyesinde parti adaylarının anlık oy oranı ise en güncel haliyle BUSABAH Medya’ya şu şekilde yansıdı:

AÇILAN SANDIK ORANI:  Yüzde 100/100

Adalet ve Kalkınma Partisi: Sami Er: Yüzde 48.99

Cumhuriyet Halk Partisi: Veli Ağbaba: Yüzde 37.25

Yeniden Refah Partisi: Bilal Yıldırım: Yüzde 9.39

İYİ Parti: Şeyhmus: Göçmez: Yüzde 0.51

Bağımsız: İbrahim Gezer: Yüzde 1.32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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31 Mar 2024 - 17:04 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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