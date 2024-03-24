Eskilerin bir bildiği varmış Ceviz ağacının altında neden oturulmaz?

Eskiler hep söylerdi: “Ceviz ağacının altında oturulmaz, adamı erken öldürür.” Bu batıl inanç olarak anılsa da bilim insanları eskilerin bu söylediğinin bilimsel bir gerekçe ile doğruladı. İşte ceviz ağacının altında oturulmasının sakıncalı durumları…

Ceviz sağlıklı bir besin olsa bile bilim insanları ceviz ağacının altında oturmanın sağlıklı olduğunu belirtmiyor. “Ceviz ağacının altına oturulmaz” inancı bilimsel olarak da doğrulandı. Ceviz sağlıklı bir besin olsa da bilim insanları ceviz ağacının altına oturulmaması gerektiğini gerekçelerle açıkladı.

Ceviz, sağlık açısından faydalı bir besindir ancak ceviz ağacı hakkında kimsenin bilmediği, bilse bile batıl inanç olarak saydığı gerçekler gün yüzüne çıktı.

Özellikle insanlar yaz aylarında serinlemek ve dinlenmek için ağaç altları arıyor ve bu ağaçlardan bir tanesi de ceviz ağacı oluyor. Ancak çoğu insan ceviz ağacının altında oturma hakkında iyi şeyler söylemiyor. Hatta eskiler “Ceviz ağacının altında oturan erken ölür” ibareleri geçiyor. Bu atasözü o kadar doğru ki bilim insanları tarafından bu olaya açıklık getirildi.

CEVİZ AĞACININ ALTINDA OTURMAK NEDEN YANLIŞ?

Açıklamalara göre ceviz ağacında çıkan yeşil yapraklar insan vücudunda kızarıklığa neden olabilecek zararlı etkiler yaratıyor. Ceviz ağacının altında oturduğunuzda ise bu zararlı maddeler vücutta kızarıklık ve mantar gibi etkilerin oluşmasına neden olabiliyor. Bilim insanları ceviz ağacının altında dinlenmek ve serinlemek için oturulmasının yanlış olduğunu açıklamalarıyla destekliyor. Ceviz ağacının altında oturan bir insan uzun süre beklediğinde, ağacın ürettiği sülfür gazına daha yoğun maruz kalıyor ve vücutta beklenmedik anda sersemlik ve uyuşma etkisi yaratıyor.