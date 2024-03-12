Ramazan ayı geldi, akıllarda bazı soru işaretleri oluşmaya başladı. Özellikle kronik hastalığı olanlar için bazı sorular içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bunlardan biri de şeker hastalarının insülin iğnesi kullanmalarının orucu bozup bozmayacağı yönünde… İnsülin iğnesi orucu bozar mı? Şeker hastaları oruç tutabilir mi? İşte Din İşleri Yüksek Kurulunun görüşü…

İslam'da oruç, imsak (sahur) ile başlayıp iftar ile sona eren belirli bir zaman diliminde yemek, içmek, cinsel ilişki gibi şeylerden uzak durmayı içeren bir ibadettir. İslam hukukçuları, sağlık sorunları yaşayan kişilerin belirli koşullarda oruçlarını bozabileceği konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu bağlamda, insülin iğnesi kullanmak durumunda olan diyabet hastaları gibi sağlık sorunları olan bireyler için oruç tutma konusunda özel hükümler bulunuyor.

DOKTOR TAVSİYESİ ÇOK ÖNEMLİ

Diyabet hastaları doktorlarına danışarak oruç tutma konusunda karar vermeli. Çünkü diyabet gibi bazı sağlık durumları, insülinin düzenli olarak alınmasını gerektirir ve bu durum orucun sağlığa zarar vermesine neden olabilir. Bu nedenle, bir doktorun, kişinin sağlık durumunu ve oruç tutmanın potansiyel etkilerini değerlendirmesi önemlidir.

ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulunun ifadelerine göre, iğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22.09.2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

FİDYE VERME AÇIKLAMASI

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.