27 Şub 2024 - 12:14- Gündem G:

Dünyanın şifa hastanesi Malatya’da

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Başarıdan başarıya koşan ve binlerce hastaya şifa olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM), şifa dağıtmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük kemik iliği nakli merkezi olan TÖTM, 2024 yılı itibariyle 40 hastaya şifa oldu.

Dünyanın şifa hastanesi Malatya’da mask
Dünyanın şifa hastanesi Malatya’da
Dünyanın şifa hastanesi Malatya’da
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, TÖTM’ün dünya başarısını Busabah Medya’ya anlattı. Erkurt,

 “Yıllık 200’ün üzerinde kemik iliği nakli yapmaktayız. İlk kurulduğu günden itibaren totalde 2 bine yakın nakil gerçekleştirdik. Bu yıl ise, 40 nakil gerçekleştirdik ve nakillerimize devam ediyoruz”

dedi.

Dünyanın şifa hastanesi Malatya’da

“AYLIK 20-25 ARASI NAKİL YAPIYORUZ”

Türkiye’de en çok kemik iliği nakli yapan merkezinin Malatya’da olduğunu söyleyen Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt,

“Kemik iliği nakli ünitemiz 2012 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alınarak çalışmaya başladı. 40 ruhsatlı hasta yatağı ile Türkiye’nin en büyük kemik iliği nakli merkezidir. Kamuda ve üniversitelerde Türkiye’de en çok kemik iliği nakli yapan merkezdir. Yıllık 200’ün üzerinde kemik iliği nakli yapmaktayız. İlk kurulduğu günden itibaren totalde 2 bine yakın nakil gerçekleştirdik. Aylık 20-25 arası nakil yapıyoruz. Bu yıl ise, 40 nakil gerçekleştirdik ve nakillerimize devam ediyoruz”

şeklinde konuştu.
Dünyanın şifa hastanesi Malatya’da

“AMERİKA ve AVRUPA STANDARTLARINDA BİR İŞ YAPIYORUZ”

Kemik iliği naklinde tedavinin ne kadar başarılı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erkurt,

“Her nakilde ölüm oranları çok önemli. Buna göre insanlar, hastam iyileşecek mi, diye sonuca odaklanıyorlar. Tedaviden nasıl bir sonuç alındı, diye takip ediyorlar. Bu bağlamda kemik iliği naklinde ölüm oranları Avrupa ve Amerika standartlarındadır yani dünya standartlarında bir iş yapıyoruz. Gelişmiş ve deneyimli bir merkez olduğunu ifade edebiliriz. En zor nakillerin yapıldığı merkeziz. Sağlık turizmi alanında da gelişmekteyiz. Bugüne kadar yurt dışından gelen iki hastaya kemik iliği nakli yaptık. Hastanemiz bünyesinde kurulan sağlık turizm acenteleri ile birlikte burada sağlık turizmi alanında ilerlemeye devam edeceğiz”

açıklamalarında bulundu.

Dünyanın şifa hastanesi Malatya’da

HANGİ HASTALARA KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILIYOR?

Kemik iliği nakline ihtiyacı olan hastalıkları sıralayan Prof. Dr. Erkurt,

“Kan kanseri denilen Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL), Akut Myeloblastik Lösemi (AML), Kronik lenfositer lösemi (KLL), Kronik Miyeloid Lösemi (KML), kemik iliğinin plazma hücreli denilen multipl miyelom, miyelodisplastik sendrom, lenfoma (lenf kanserleri), kemik iliği yetmezlerine, kalıtsal kan hastalıklarına, aplastik anemi hastalarına kemik iliği nakli yapıyoruz”

 ifadelerini kaydetti.

Dünyanın şifa hastanesi Malatya’da

KAÇ ÇEŞİT KEMİK İLİĞİ VARDIR?

Otolog kemik iliği nakli, hastanın kendisinden aldığımız iliği dondurarak yüksek doz kemoterapi vererek kemik iliği naklini gerçekleştiriyoruz.

Allojenik kemik iliği nakli ise, hastanın kardeşinden veya başka bir donörden aldığımız kemik iliğini hastaya veriyoruz.

Haploidentik nakil ise, tam uyumlu olmayan bir donörden aldığımız kemik iliği naklidir.

Akraba dışı nakil ise, TÜRKÖK'ten bulunan kök hücre ile yapılan nakildir.

Dünyanın şifa hastanesi Malatya’da

KİMLER DONÖR OLABİLİR?

Prof. Dr. Erkurt,

“18 ile 55 yaş arasında kan verebilen herkes donör olabilir. Donör olmanın vericiye hiçbir zararı yoktur. Donör alacığımız kişiden 5 gün cilt altından verdiğimiz iğne ile kemik iliğini çevre kana yani koldaki damarlara çıkarıyoruz. Modern aferez cihazları ile 5. gün koldaki damarlara bağlanarak o hastadan sadece kök hücreyi iki saatte topluyoruz. Ağrısız bir yöntemdir. Önceden bu modern aferez cihazları yokken, hastayı ameliyathaneye alıp narkoz altında kemik iliğini alıyorduk. O ağrılı bir işlemdi. Hastalar 2-3 gün zor yürüyebiliyordu. Artık bu işlemler geride kaldı, donörler korkmasın, kendilerine hiçbir zararı yok. İnsan hayatı için çok önemli bir tedavidir”

 diye sözlerine ekledi.

Dünyanın şifa hastanesi Malatya’da

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27 Şub 2024 - 12:14 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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