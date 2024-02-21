O listede “simit” de var! Türkiye’de en iyi simit hangi şehirde?

Dünyanın en iyi hamur işi lezzetleri listesinde Türkiye'den “simit”in yer aldığı açıklandı. Peki, Türkiye’de en iyi simit hangi şehirde yenir?

CNN Travel, dünyanın en iyi hamur işi lezzetleri listesinde Türkiye'den “simit”in de yer aldığını açıkladı. Simit hemen herkesin severek tükettiği bir yiyecek. Peki, Türkiye’de en iyi simit nerede yapılıyor?

EN İYİ SİMİT HANGİ ŞEHİRDE YENİR?

En iyi simit, damak lezzetine göre farklılık gösteriyor. Türkiye’nin hemen her şehrinin kendine özgü simidi bulunuyor ancak bazıları ön plana çıkıyor.

TESCİLLİ ANKARA SİMİDİ

Ankara simidi, Türkiye'nin diğer yörelerinde üretilen simitlere göre daha ince, daha küçük, yoğun pekmezli, koyu renkli bir simittir. Ankara simidinin koyu rengi yanık olmasından değil, pekmezleme işleminin büyük bir ustalıkla yapılarak hamur üzerine yapışması sağlanan pekmezin yarattığı esmerlikten kaynaklanır. Ankara Simidi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

BURSA SİMİDİ

Bursa simidini diğer bölge ve illerde yapılan simitlerden ayıran özellik hamurun halka hâline getirilmesinin ardından bir süre kaynar pekmez içinde bekletilmesidir.

TESCİLLİ İZMİR GEVREĞİ

İzmir gevreği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesi ve coğrafi işaret alması için İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası tarafından başvuruda bulunulmuştur.

İZMİT SİMİDİ

Tescilli İzmit simidi burgulu, halka biçiminde, üzeri susamla kaplı, rengi sarıdan kahveye dönük, dışı çıtır çıtır, içi yumuşak ve tüketildiğinde kuru gelmeyen bir simittir.

KASTAMONU SİMİDİ

Tescilli Kastamonu simidi buğday unu, su, tuz ve yaş ekmek mayasının karışımdan yapılan hamurun 20-25 dakika dinlendirilmesi, fitil hâline getirilmesi, bağlama yapılması, içerisinde kaynar durumda elma pekmezli veya üzüm pekmezli su bulunan kazanda muamele edilmesi ve fırında pişirilmesi ile elde edilen yöresel bir üründür.

MANİSA TABAN SİMİDİ

Şeklinin yassı olmasından dolayı taban simidi adını almıştır. Manisa taban simidi un, su, nohut mayası, pekmez ve susamdan oluşan bir simittir. İçeriğinde bulunan nohut mayası nedeniyle tadı tatlımsıdır. Simidin içi beyaz renktedir. Nohut mayası yapımı sırasında kullanılanın dışında ürüne tuz eklenmemektedir. Pekmez susamın simidin yüzeyine yapışması ve kabuğuna renk vermesi amacı ile kullanılır. Sultaniye üzümünden elde edilen pekmez kullanılır.

NEVŞEHİR SİMİDİ

Nevşehir simidi yöre adı ile özdeşleşmiş fırıncılık mamulüdür. Üretim metodu ve dış görünüşü ile farklılaşarak yöreyle ünlenmiştir. Nevşehir simidi Türkiye’nin diğer illerinde üretilen simit şeklinden farklı olarak dikdörtgene yakın yuvarlak kenarlı olarak üretilir.

SAFRANBOLU OSMANLI SİMİDİ

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 1593 tarihli Üsküdar Şer'iyye Sicili'nde "simid-i halka" adı verildiği bilinen Osmanlı simidi, yaklaşık 4 asırdır değişmeyen lezzetiyle üretilmeye devam ediliyor.

SAMSUN SİMİDİ

Tescilli Samsun simidi, diğer simitlerden lezzet olarak çok büyük farklılıklar göstermektedir. Samsun simidinin, mayası az konulur ve mayalanma süresi kısadır. Hamuru yarı sert olup pekmezle karıştırılır. Üzerine 100 kg undan üretilen simide 20 kg susam kullanılmaktadır.

ELAZIĞ MEYVELİ SİMİT

Elazığ'da yapılan bir simit çeşididir. Ahududu, portakal, vişne, fıstık, kivili çeşitleri yapılmaktadır.

Ayrıca Rize, İstanbul, Eskişehir ve birçok yerde kendine özgü simitler de bulunuyor.