LGS yaklaşırken nasıl çalışılmalı neler yapılmalı?

Öğrencilerin son 100 gün içinde ilk yapması gereken şeyin kendilerini değerlendirerek eksikliklerini belirlemek olması gerektiğini belirten Tonguç Akademi'nin rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, “Tüm deneme ve test kitaplarındaki konu listesini analiz edip eksik konu ve kaynak bırakmadan program yaparak bu 100 günü geçirmek öncelikleri olmalıdır” dedi.

DENEME ANALİZLERİ YAPILMALI

Öğrencilerin eylülden bu yana LGS için hazırlandığını ve şu anda sayısız denemeye girmiş durumda olduklarını söyleyen Çağla Akyavaş,

“Bu durumda öğrencilerimizin deneme analizlerini yapıp ortalama net sayılarını belirlemeleri ve hedefledikleri yüzdelik dilim için gereken netleri araştırmaları gerekiyor. İnternetten geçmiş senelerdeki yüzdelik dilimlere, o yüzdelik dilim için yaklaşık kaç net yapıldığına bakarak bu veriye erişebilirler. Ayrıca artık öğrencilerimiz soru bankasından ziyade denemelere ağırlık vermeli, denemelerde çıkan hatalarına yönelik soru bankalarından o konuya ait soruları çözmeye devam etmeliler. Kısacası, asıl süreç denemelerle yürütülmeli diyebiliriz”

ifadelerini kullanıyor.

“CİDDİ BİR ÇALIŞMAYLA HER ŞEY RAYINA OTURABİLİR”

Düzenli tekrarlar ile eksik konuların tamamlanabileceğini söyleyen Akyavaş şu şekilde devam etti:

“Özellikle bu 100 gün içinde öğrencilerimize önerdiğimiz noktaları kendilerine göre adapte etmeleri gerektiğini de söylemek isterim. Öğrencilerimiz farklı pozisyonlarda olabilir; konuları tamamlayan, eksiği olmayan, yeni nesil sorularda başarılı öğrenciler düzenli tekrarlar yapmalı ve sınav tipi, çıkmış soruları çözmeli. Ayrıca kendilerine bir tekrar kitabı yapıp birinci dönem konularını da unutmamak adına o kitaptan düzenli soru çözmelidir. Eksik konuları olanlar ve yeni nesil soru yapamayan öğrencilerimiz ise hemen harekete geçmeli, eksikliklerini belirleyip bunları kapamak için en basit tabiriyle kendini kampa almalıdır. Her hata doğruya giden bir adım olarak görülmeli ve üzerine gidilmelidir. Ayrıca çok fazla konu eksiği olan öğrencilerimiz için bile 100 gün çok uzun bir süre ve bu sürede ciddi bir çalışmayla her şey rayına oturabilir. Fakat sınava az bir süre kala öğrencilerimize önerim, sıkça çıkan konulara ağırlık vermenin özellikle, katsayısı yüksek derslere öncelik vermenin mantıklı bir strateji olduğu yönünde.”

“BAŞARIYA GİDEN YOLDA ÖNEMLİ BİR ADIM”

Son üç ay içinde belirli taktiklerle çalışmanın başarıya giden yolda önemli bir adım olduğunu ifade eden Akyavaş,

“Hedef belirlemek, düzenli tekrar, deneme çözümünü arttırma, iyi uyku, çıkmış sorular çözme, paragraf sorularına ağırlık vermek ve konu eksiklerini belirleyip çalışmak önemli. Bu taktiklerle, öğrenciler LGS sınavına daha hazırlıklı ve özgüvenli bir şekilde girebilirler”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN