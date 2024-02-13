2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayının başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günü. Dolayısıyla, Ramazan orucu tutacak olanlar için başlangıç tarihi 10 Mart 2024 Pazar günü olacak. Ramazan ayı 30 gün sürecek, bu da oruç süresinin 10 Mart 2024'ten 9 Nisan 2024'e kadar, toplamda 30 gün olacağı anlamına gelmekte.

Ramazan Bayramı, Müslümanlar için önemli bir dönem ve bu ay boyunca oruç tutulur, ibadetler artar ve yardımlaşma, dayanışma ruhu güçlenir. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Müslümanlar bir araya gelir, sevdikleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarlar ve bayramın bereketinden, huzurundan faydalanırlar.

"RAMAZAN" KELİMESİNİN ANLAMI

"Ramazan" kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve "ramad" kökünden türetilmiştir. "Ramad" kökü, kuru ve sıcak anlamına gelir. Ramazan ayı, İslam takvimindeki dokuzuncu aydır ve İslami inanca göre, Kuran'ın bu ayda indirilmeye başlandığına inanılır.

Ramazan ayının sıcak aylara denk gelmesi nedeniyle bu ismin verildiği düşünülmekte. Oruç ibadetinin bu aya özgü olması ve insanların bu dönemde gün boyu yiyecek ve içecekten uzak durmaları, sıcak hava koşullarının da etkisiyle, "ramad" kelimesinden türetilmiş olan "Ramazan" isminin kullanılmasını destekler.

Ayrıca, Ramazan Bayramı'nın Türkçe'deki adı olan "Şeker Bayramı"nın da "ramazan" kelimesinin etkisiyle geliştiği düşünülmekte. Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nda birbirlerine şekerleme ve tatlılar ikram ederler, bu nedenle bayrama "Şeker Bayramı" adı da verilmiştir. Bu ad, ramazan ayında oruç tutmanın ardından tatlı bir kutlamaya işaret eder.

Kaynak: Haber Merkezi