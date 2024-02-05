Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı yapılacak işte ayrıntılar…

Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı yapılacak. 5-29 Şubat 2024 18-56 yaş arası personel alınıyor. Hastaneler için mülakat gerektirmeyen hasta kayıt görevlisi pozisyonları için alımların başladığı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen adayların, İŞKUR tarafından yayınlanan hasta kayıt görevlisi pozisyonu için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İşte başvuru şartları:

Yaş Şartı: Başvuran adaylar, 5-29 Şubat 2024 tarihleri arasında 18-56 yaş aralığında olmalıdır.

Deneyim: Sağlık sektöründe deneyimi olan veya deneyim kazanmak isteyen adaylar başvuruda bulunabilir.

İletişim ve Planlama Becerileri: Adayların iletişim ve planlama becerilerine sahip olmaları beklenmektedir.

Hizmet ve Çözüm Odaklılık: Adayların hizmet ve çözüm odaklı olmaları önemli.

Ekip Çalışmasına Yatkınlık: Başvuran adayların ekip çalışmasına yatkın olmaları gerekmekte.

Provizyon ve Fatura İşlemleri Bilgisi: Adayların provizyon ve fatura işlemlerine hâkim olmaları beklenmekte.

MS Office Programları Bilgisi: Başvuran adayların MS Office programlarına hâkim olmaları gerekmekte.

Sağlık Sorunu Olmamak: Adaylar görevlerini yerine getirirken herhangi bir sağlık sorunu yaşamamalıdır. Engelli adaylar için özel şartlar ilan içerisinde aktarılmış olabilir.

Giyim ve Davranış: Adayların giyimine özen göstermeleri ve güler yüzlü olmaları beklenmektedir.

Vardiyalı Çalışabilme Yeteneği: Başvuran adayların gerektiğinde vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmaları önemlidir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR web sitesi üzerinden e-Devlet ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. İşveren tarafından uygun görülen adaylar, görüşmeye çağrılacak ve mülakata katılmak üzere davet edilecek. İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasındaki iş birliğini teşvik etmeye devam ederek Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmakta.

Kaynak: Haber Merkezi