Özhaseki’den depremzede şehit ailesi açıklaması geldi

Dün gece saatlerinde Türkiye kara bir haberle yasa boğuldu. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Kahraman şehitlerden biri deprem bölgesinden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir olduğu ve ailesinin çadırda kaldığı haberlerinin çıkması ülkede büyük bir ses getirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit ailesinin kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullandıklarını ve bu yüzden çadırda ikamet etme kararı aldıklarını açıkladı.

Özhaseki, her koşulda, her türlü konuda şehitlerin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkacaklarını belirtti.

Özhaseki’nin yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

“Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir’in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak çadırda ikamet etmeye başlamış.

Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz; isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz.

Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin.

Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.”