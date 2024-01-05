Sivas’ta yaşayanlar bu uyarıya dikkat!

Sivas ve Şarkışla ilçesinde 6 Ocak 2024 Cumartesi günü, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından planlanan elektrik kesintisi, günlük yaşamı etkileyebilecek bir süreci başlatıyor. İşte kesinti ile ilgili detaylar:

Sivas ve Şarkışla ilçesinde 6 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından duyuruldu. İşte detaylar:

Sivas'ta Elektrik Kesintisi Bilgileri

Kesinti Tarihi ve Süresi: 06 Ocak 2024 Cumartesi günü, 09:00 - 14:00 saatleri arasında.

Etkilenen Şehir: Sivas

Etkilenen İlçe Belediyesi: Şarkışla

Etkilenen Mahalleler:

Yıldırım Mahallesi (Kısmi)

Şarkışla ilçesi, Sivas genelindeki şebeke çalışmaları sebebiyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisine tabi tutulacak.

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 06 Ocak 2024 Cumartesi, 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 06 Ocak 2024 Cumartesi, 14:00

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından yapılan bu planlı kesintinin, Sivas genelinde günlük yaşamı, işleri ve hizmetleri nasıl etkileyeceği konusunda daha fazla bilgi almak için resmi kaynakları takip etmeniz önemli.

Kamuoyuna duyurulan bu kesinti, belirtilen tarih ve saatlerde etkilenecek bölgelerdeki vatandaşların gerekli önlemleri almaları açısından önem arz etmekte. Elektrik kesintisi süresince güvenlik ve konforunuzu sağlamak adına gerekli tedbirleri almanızı öneririz.