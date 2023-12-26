“Tatil” kelime kökeni olarak ne anlama geliyor?

Tatil kelimesi esasında hangi anlamlar taşıyor? Acaba kelimenin anlamı, bugün kullandığımız şeklini karşılıyor mu?

İHMAL ETME VE SALMA

“Tatil” kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş ve başıboş bırakma, ihmal etme, salma anlamlarında kullanılan bir kelime. Fakat bu kelime dilimize geçerken, “ara vermek” anlamında geçti ve bu şekilde kullanılmaya başlandı. Yani “Tatile gidiyorum” diyen bir kişi aslında tatile gitmiyor; gezmeye, dolaşmaya, seyahat etmeye gidiyor. “Okullar tatil” dediğimizde ise Arapçaya göre “okulları boşladık, ihmal ettik” diyoruz ama “okullara ara verdik” demek istiyoruz. Çünkü Arapçadan alınan bu kelime dilimize yolculuk yaparken bu anlamlarda kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor.

Bu kullanımlar yanlış olmamakla beraber dile nasıl geçtiyse ve Türkçeleştiyse o şekilde kullanılıyor. Geriye eğlenceli bazı hikâyeler ve kelime anlamları kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi