Mısır çarşısı esnafı ayaklandı Malatya’da esnafın iddiası ve yaşanan dram

Mısır Çarşısı esnafları adına bir basın açıklaması yapan Batuhan Merdivenli, Malatya'nın ayakta kalan tek çarşısı olduğunu, Emekliler parkında kendilerine bir yer tahsis edilmesi için talepte bulunduklarını, ancak bu taleplerinin yerine getirilmeden buradan ayrılmayacaklarını belirtti.

"MISIR ÇARŞISINI YIKMA PEŞİNE DÜŞTÜLER"

Esnaf adına bir basın açıklaması yapan Batuhan Merdivenli,

“Bizim Belediye Başkanımız ve önceki Valimiz burada Mısır Çarşısı esnafına şunu söyledi: Burada Mısır Çarşısı esnafı, Malatya'nın ayağa kalkması adına, tekrardan toparlanması adına, dükkânlarının içinde olması gerektiğini, çatıların tekrardan yapılıp burada esnafın hayatını devam ettirmesini söylediler. Biz de bu doğrultuda tekrardan çatılarımızı yaptırıp, dükkânlarımıza geçtik ve ticari faaliyetimize devam ettik. Çevre ve Şehircilik burada yeniden proje yapacağını söyleyip tekrardan bu alanda bir proje oluşturup, rezerv alanı ilan edip burayı Mısır Çarşısını yıkma peşine düştüler. Mısır Çarşısının yıkılması üzerine tekrardan projeyi burada bize vermek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda görevli kişileri gönderdiler"

açıklamalarında bulundu.

"KURA DA KİMSENİN HABERİ YOK"

Vaat edilen hiçbir konunun arkasında durulmadığını da belirten Merdivenli,

“Mısır Çarşısı esnafının ortak bir kararı olarak Emekliler Parkının yani olan eski belediyenin olduğu alanı talep ettik. Lakin sonraki süreçte şunu gördük ki olaylar başka kişilerin eline geçmiş. Tekrardan Söğütlü Camii'nin olduğu yere, esnafların bulunduğu o alanı tekrardan Emekliler Parkı'na vermek için konteyner yerleştirmişler ve onlara dağıtım yapılmış. Bu süreçten birkaç gün önce bizden gelip tek tek isim aldılar. Buradaki konteynerin dağıtılması adına. Şunu gördük ki burada kimse Mısır Çarşısı esnafının bir tanesinin bile ismi yok. Ve bu kura dağıtımından, bu çekilişten kimsenin haberi de yok"

şeklinde sitem etti.

"SÖZLEŞME YAPILIRSA BİZ BURAYI TESLİM EDERİZ"

Mısır Çarşısı için yapılan karot testinde buranın riskli bir yapı olduğu sonucunun doğru olmadığını belirten Merdivenli,

"Şimdi de alınan karot sonuçlarının çıktığını söylüyorlar. Sonuçlardan hareketle buranın riskli bir yapı olduğunu söylüyorlar. Ve biz de bu yapının riskli olmadığını, bu kadar depremden sonra bile ayakta kaldığını, bu çarşının şu an bile faaliyetlerinin devam ettiğini görüyoruz. Bizi buradan çıkaracaklarsa bunu usullerine uygun yapıp, bize bir yer tahsis etsinler. Tabii sözleşme akdindeki bize yerimizi tekrardan vereceklerse biz burayı boşaltırız. Biz ondan sonra buradan ürünlerimizi taşırız. Bu esnaf da bu kış günü bir yere giderek mağdur olmaz. Mağdur olmaması adına bize bir yer tahsis edilip tekrardan yerimiz, dükkânlarımız, herkesin ayrı ayrı tapuları, mülkiyeti verilecekse metrekare kaybı olmayacaksa, buranın arsası da yeri de tekrardan aynı esnafa verilecekse biz bu şekilde sözleşmeyi yaparız, burayı teslim ederiz. Aksi takdirde bu kış günü esnaf hiç bir yere gidemez"

ifadelerini kullandı.

"400-500 KİŞİ BURADAN EKMEK YİYOR"

Mısır Çarşısında 500'e yakın kişinin ekmek yediğini vurgulayan Merdivenli,

"Burada 80-90 tane dükkânın her birinde 4-5 tane çalışanı var. Yani 400-500 kişi buradan ekmek yiyor. Burada ekmek yenilen bir yeri yıkıp da biz iki sene sonra teslim edeceğiz şeklinde bize beyanname falan vermesinler. Bizim buradan çıkmamızın tek bir yolu var. Bize yer tahsil edilip tekrardan da dükkânlarımızın metrekare bazında herkesin kaybı olmadan verilecekse biz burayı çıkarız, teslim ederiz"

dedi.