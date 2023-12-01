İnönü Üniversitesinden anlamlı etkinlik “Farkındalığı artırmak için fırsat tanıyor”

İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Lösemeli Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Özel Eğitim ve Drama Toplulukları ile birlikte ortaklaşa resim sergisi ve konferans düzenlendi. Dün İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Engelsiz İnönü Koordinatörü Orhan Şahin, akademik, idari personeller, topluluk üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Program, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın, Özel Eğitim Topluluğu tarafından hazırlanan Özel Eğitim Materyalleri Sergisi ve LÖSEV Topluluğunun Engelli Bireylerin Başarılarını Sergilediği Engelsiz Başarı Sergisini ziyaret etmesi ile başladı. Sergi ziyaretlerinin ardından konferans programına geçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Kızılay günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

“ÖNEMLİ BİR GÜN”

Özel eğitimin çok önemli bir saha olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemli bir gün çünkü bu konuya bütün dünyanın, ülkemizin, üniversitemizin, öğrencilerimizin, hocalarımızın, şehrimizde yaşayan insanların dikkatini çekmek, engellilerin farkındalığını artırmak, dolayısıyla bir günü tüm ülkenin ve dünyanın gündemini engellilerle doldurmaya fırsat tanıyor. Bu nedenle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemli bir gün. Vatandaşlarımız genellikle eğer kendi evinde bir engellisi varsa kendi evinde bir çocuğu, babası, anne veya kardeşi engelli ise o zaman engellinin farkında. Yoksa uzaktan acıma ve ‘Allah yardım etsin’ demek ile yetiniyor. Halbuki eğitim ve bilgi ile geldiğimiz medeniyet düzeyi toplumdaki bütün engellilerin normal insanlarla aynı şartlarda her alanda hem eğitimde hem de sosyal hayatta kültürel, sanatsal ve sportif alanda yani kısaca hayatın her alanında herkesle eşit olması ve herkesle aynı sahayı paylaşması noktasına geldiğimizi gösteriyor. Dünyada 8 milyar insan var aşağı yukarıda 1 milyar engelli insan var. Burada özel eğitim çok önemli bir saha. Bu noktada ülkemizde önemli gelişmeler şimdiye kadar sağlandı, şehrimizde de bunun paralel gelişmeleri sağlandı ama yeterli değil. Bize ve özel eğitim öğrencilerine, öğretmenlerin hala çok ihtiyaç var. Sizlerin çok iyi yetişmesi gerekiyor sizler ne kadar donanımlı olursanız bu bireyleri çok iyi yetiştirirsiniz kendilerine yetecek şekilde yetiştirirseniz toplumun bir ihtiyacını bir alanını da onun yapacağı şekilde iş bölümüne katabilirsiniz onun içinde bu bölümümüz öğretmenlerimiz bu alandaki üniversitemizin engelli koordinatörlüğü bütün birimlerimiz çalışıyor” şeklinde konuştu.

“HER YIL MESAFE KAT EDİYOR”

İnönü Üniversitesini engelsiz bir üniversite yapma noktasında büyük gayretler sarf ettiklerini belirten Prof. Dr. Kızılay, “Hep beraber üniversitemizi engelsiz bir üniversite yapma noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz önemli ölçüde yaptık ama asıl olan bütün toplumu zihinlerdeki ve kalplerdeki engellerden kurtarmak yoksa bütün bu çalışmalar bir uçtan yürüyor bir mesafe alıyoruz ama 85 milyon insanımızı zihnindeki engelden, engelliye bakıştan engelli insanları hayata katmaktaki isteksizlikten kurtarmak en önemli almamız gereken mesafenin bu olduğunu düşünüyorum. Bu yolda da adım adım yürüyoruz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu yolda önemli bir farkındalık ve bilinç oluşturma noktasında her yıl mesafe kat ediyor. Engelleri önlemek mümkün değil ama azaltmak mümkün” ifadelerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın ardından programa destek sunan topluluk başkanları bir konuşma gerçekleştirdi.

LÖSEV Topluluk Başkanı Nurgül Yılmaz, empati kurmanın önemine dikkat çekerek, “LÖSEV fayda topluluğu olarak düzenlediğiimiz engelsiz başarı sergisinde, başarının engel tanımadığını bir kez daha anlattık. Sevgi, iyilik ve mücadelenin simgesi olan LÖSEV fayda topluluğumuzun mesajı ‘Engel onlarda değil onları engelli gören zihinlerdedir’. Empati kurarak engelleri kaldırmak herkes gibi engelli bireylerimizin de toplumsal hayata katılmasını sağlamak hepimizin vazifesidir” açıklamasında bulundu.

Program, Yaratıcı Drama Topluluğu tarafından hazırlanan Engelleri Aşmak konulu ‘Ezilenlerin Tiyatrosu’ gösterisi ile sona erdi.