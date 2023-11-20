AFAD duyurdu! İlk defa hak sahipliği başvurusu yapacak olanların dikkatine!

AFAD Hak Sahipliği için bu zamana kadar hiç başvuru yapamayan vatandaşlar için ek başvuru süresi verileceğinin müjdesini verdi. 27-28 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 gün sürecek olan başvurulara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Yapılan duyuruya göre sadece ilk defa başvuru yapacak olanların taleplerinin alınacağı bildirilirken, Malatyalılar e-Devlet üzerinden ve aşağıda adresleri verilen herhangi bir başvuru ofisinden başvurularını yapabileceklerdir.
Akçadağ - 1 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Arapgir - 2 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Arguvan - 3 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Battalgazi - 4 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Darende - 5 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Doğanşehir - 6 Nolu Başvuru Ofisi - Doğanşehir Çarşı Meydanı
Doğanyol - 7 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Hekimhan - 8 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Kale - 9 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Kuluncak - 10 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Pütürge - 11 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Yazıhan - 12 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Yeşilyurt - 13 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası
Merkez - 14 Nolu Başvuru Ofisi - Kapalı Çarşı Üstü ve AFAD önü.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.