İnönü Üniversitesi öğrencilerinin dikkatine! Vakıf bursu başvuruları başladı

İnönü Üniversitesi Vakfı tarafından bahsi geçen üniversitede okuyan 500 öğrenciye burs verileceği açıklandı. İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada,

“Üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük 500 öğrenciye İnönü Üniversitesi Vakfı tarafından burs verilecektir”

denildi.

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Buna göre, İnönü Üniversitesinde öğrenim gören ön lisans, lisans, lisansüstü ve uluslararası öğrenciler burs başvurularını 2 Kasım - 9 Kasım 2023 tarihleri arasında https://basvuru.inonu.edu.tr/burs adresinden yapabilirler.

Başvurular, verilen bilgi ve belgeler değerlendirilmek suretiyle başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler dikkate alınarak sonuçlandırılacak.

Burs başvuru formlarını eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacak. Bu öğrenciler hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğinden dolayı disiplin işlemi başlatılacak.

İŞTE BURS MİKTARI

Burs başvurusunda bulunan öğrenciler, 13 Kasım 2023 tarihinden itibaren https://basvuru.inonu.edu.tr/burs adresinden başvuru sonucunu öğrenebilecek.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere 15 Kasım 2023 ve 15 Haziran 2024 tarihleri arasında aylık 750 TL müracaat esnasında belirtmiş olduğu banka hesap numarasına aktarılmak şeklinde yapılacak.