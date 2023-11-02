İnme nedir? Nasıl tedavi edilir?

Vücudun bir kısmında veya tamamında hareket yetisinin kaybolduğu durumlar inme yani felç olarak adlandırılır. Kalp krizinde olduğu gibi inme de kan damarlarında meydana gelen bir kanama, tıkanıklık veya daralmanın sonucunda ortaya çıkan serebrovasküler bir sağlık sorunudur. İnme ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Yahya Akalın, inmenin de bir günü olduğunu ifade ederek, dünyada ve Türkiye’de her yıl 29 Ekim’in Dünya İnme Günü olarak kutlandığını söyledi.

“İnme beyine giden kan akımının aniden azalması veya durmasıdır” diyen Dr. Akalın,

“Daha az sıklıkta beyin damarlarından birinin yırtılıp kanın beyin dokusu veya beyin zarları içine kanaması ile oluşabilir. Bu da ‘beyin kanaması’ olarak bilinmektedir. Dünyada her yıl 20 milyonun üzerinde inme gerçekleşmekte ve yaklaşık 8 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Dünyada her 2 saniyede bir kişi inme geçiriyor. Her bir saatte bir kişi inme nedeniyle hayatını kaybediyor. Altmış yaş üstü nüfusta kardiyovasküler hastalıklardan sonra inme dünyada ikinci sırada ölüm nedenidir. Sakatlık ve işgücü kaybının ise birinci nedenidir ülkemizde de inme ikinci sırada gelen ölüm nedenidir. Ülkemiz nüfusun yaşlanması ve sağlık yönetimin gelişmesine paralel olarak gelecek yıllarda inme sıklığının azalma göstermeyeceği aşikârdır”

diye konuştu.

TEDAVİSİ ZAMANINDA YAPILMALI

İnmeyle ilgili şüphe duyuluyorsa vakit kaybedilmeden 112’nin aranması gerektiğine dikkat çeken Dr. Akalın, şunları kaydetti:

“İnme çok çeşitli hastalıklara bağlı gelişebilmektedir. Hipertansiyon, diabetes mellitus, dislipidemi, atrial fibrilasyon, sigara içimini içeren çok sayıda hastalık ve risk faktörü inme gelişimi ile ilişkilidir. Bu yüzden Dört sağlık faktörü (vücut kitle indeksi, kan şekeri seviyesi, kan lipit seviyesi ve kan basıncı) ve dört sağlık davranışı (sigara içme, fiziksel aktivite, diyet ve uyku) hedefimizde olmalıdır. İnme oluş yerine tekabül eden beyin fonksiyonunun aniden bozulmasına yol açıyor. En sık belirtiler ‘yüzde kayma’, ‘konuşma bozukluğu’ ve ‘kolda güçsüzlük’ olmaktadır. Eğer belirtilerden biri varsa, vakit geçirmeden 112’nin aranması tedaviye zamanında ulaşılması için kritik önemdedir. El, bacak veya vücudun bir veya iki tarafında kuvvet kaybı, görme kaybı, baş dönmesi, dengesizlik, çift görme, beceriksizlik, istemsiz hareket ve yürüyememe, ani hafıza kaybı, epilepsi nöbeti, ciddi baş ağrısı ve komaya kadar bilinç gerilemesi gibi belirtiler de inmeye bağlı gelişebilir. Herhangi biri varsa ya da bir şüphe halinde hemen 112’yi aramak ve hiç vakit kaybetmemek gerekir.”

“İNME ACİL BİR DURUMDUR”

İnmenin tedavisinin Malatya’da İnme Merkezi’nde yapıldığını söyleyen Dr. Akalın,

“İnme acil bir durumdur. Kan akımının olmadığı beyin bölgesinde her geçen dakikada 2 milyon nöronun fonksiyonunu kaybedip öldüğünü bilmek zamanın ne kadar önemli olduğunun algılanması açısından çok önemlidir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuç alınır. Tıkalı beyin damarının açılması için ilk 4,5 saat içinde damar içine pıhtı eritici ilaçlar (Trombolitik denir) uygulanabilir. Daha etkili bir yöntem, hastanede yapılan görüntülemelerde beyin damar tıkanıklığı saptanan hastalarda anjiografi ile tıkayıcı pıhtıya ulaşılarak dışarı çekilmesi ile damarın açılmasıdır. Trombektomi adı verilen bu işlem ülkemizde ve ilimizde inme merkezlerinde yapılmaktadır. İnmede çare erken müdahale. Zaman beyindir”

diye konuştu.