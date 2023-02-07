Malatya'da da gergin bekleyiş

İnönü Caddesi 50. Yıl Apartmanı enkazında yapılan çalışmaları aileler endişeyle takip ediyor.
Depremlerin ardından oluşan enkazlarda çalışmalar sürüyor. Hem ailelerin hem de tüm Türkiye'nin gergin bekleyişi devam ediyor. Malatya İnönü Caddesi 50. Yıl Apartmanı'nda da endişeli bekleyiş sürüyor.
Kentin birçok noktasında enkaz altında kalan vatandaşları çıkarmak için ekipler canla başla mücadele ediyor.
İnönü Caddesi 50. Yıl Apartmanı enkazında yapılan çalışmaları aileler endişeyle takip ediyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.