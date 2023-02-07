Malatya'da da gergin bekleyiş

İnönü Caddesi 50. Yıl Apartmanı enkazında yapılan çalışmaları aileler endişeyle takip ediyor.

Depremlerin ardından oluşan enkazlarda çalışmalar sürüyor. Hem ailelerin hem de tüm Türkiye'nin gergin bekleyişi devam ediyor. Malatya İnönü Caddesi 50. Yıl Apartmanı'nda da endişeli bekleyiş sürüyor.

Kentin birçok noktasında enkaz altında kalan vatandaşları çıkarmak için ekipler canla başla mücadele ediyor.