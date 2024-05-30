Kurban nasıl kesilir ve nelere dikkat edilir?

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar belirli koşulları taşıyarak yerine getirmesi gerekiyor. “Kurban kesme ibadeti nedir? Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken neye dikkat edilmeli?” sorusunu merak edenler detaylar haberimizde.

KURBAN KESME İBADETİ NEDİR?

Kurban İslam dünyasında yıllardan beri benimsenen ibadetlerden bir tanesi. Bir Müslüman kurban ile Allah’a yaklaşmak ve Allah’ın yolun bütün varlığına feda etmeye razı geldiğini gösteren sembolü işaret eder. Aynı zamanda kurban Hanefi mezhebine göre vacip olarak benimsenin bir ibadet. Kimileri için kurban kesmek adak olarak bilinse de doğrusu Kurban Bayramı’nda Allah adına kurban kesilir.

KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurban kemse ibadetini yerine getirecek olan Müslümanların yapması gerekenler şu şekilde:

“-Kurbanı kesmek için önceden bıçaklar bilenir ve hazır hale getirilir.

-Bıçağı özellikle hayvanın görmeyeceği yere koymaları gerekir.

-Kesilecek hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye bakacak şekilde sol tarafına yatırılır.

-Hayvanı yatırdıktan sonra sağ arka tarafta olan ayağı serbest bırakılarak kalan ayakları bağlanır.

-Hayvan hazır hale getirildikten sonra tekbir getirilir.

-Tekbir sonrası ‘Bismillâhi Allâhü ekber’ denilerek hayvanın boynuna bıçak vurulur.

-Hayvanın yemek ve nefes borusu dahil olmak üzere şahdamar denilen 2 ana damarı kesilir.

-Daha sonra hayvanın soğuması için kanın akması beklenir ve derisi yüzülmeye başlanır.

-Elinden geliyorsa hayvanı sahibi kesmesi daha hayırlı.

-Eğer sahibi hayvanı kesemiyorsa bir Müslümana kestirir.”

KURBAN KESERKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Usulüne uygun kurban kesmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlar şunlar:

“Öncelikle kurban ibadetini yerine getirecek olan kişi usulüne uygun kesimini yapmalı. Hayvanın yemek ve nefes borusu ve 2 atar damardan sadece bir atar damarı kesmeye dikkat etmeli. Kesim esnasında hayvanın omurilik bölümün kesilmesi eziyettir. Kesim yerine hayvan sürüklenmeden ve eziyet edilmeden götürülür. Hayvanın canı çıkmadan baş kısmını gövdesinden ayırmayın. Hayvanın boğazını kesme işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşmeli. Hayvanın altına naylon sererek çevrenin kirlenmesini önleyin. Biri diğerinin kesimini görecek şekilde 2 hayvanı yan yana koymamaya dikkat edin."

Kaynak: Haber Merkezi