28 May 2024 - 23:20- Yaşam G:

Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler

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Son günlerde doğal güzellikleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Şırnak’ta gezilebilecek yerleri sizler için araştırdık…

Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler mask
Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler
Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler
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Son günlerde doğal güzellikleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Şırnak’ta gezilebilecek yerleri sizler için araştırdık…

Şırnak, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir şehir. Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip olan Şırnak, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor.

Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler

Şehir, genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Şırnak'ın ekonomisi, tarım ürünleri, hayvancılık ve ticarete dayalı. Kültürel olarak, Şırnak yöresi, zengin bir Kürt kültürüne ev sahipliği yapıyor. Geleneksel müzikler, el sanatları ve mutfak kültürü, şehrin kültürel dokusunu oluşturuyor.

Şırnak'ın sosyal ve ekonomik kalkınması için çeşitli projeler ve çalışmalar da devam ediyor. Bu projeler, şehrin turizm potansiyelini artırmayı, altyapıyı güçlendirmeyi ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

ŞIRNAK’TA GEZİLEBİLECEK YERLER

Şırnak, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bir şehirdir. Ancak güvenlik endişeleri nedeniyle bazı bölgeler turistlere kapalı olabilir. Şırnak'ta gezilebilecek bazı yerler şunlar:

Cudi Dağı: Şırnak'ın sembolü haline gelmiş olan Cudi Dağı, etkileyici doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Dağın eteklerindeki köyler de ziyaret edilebilir.

Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler

Şırnak Kalesi: Şırnak'ın tarihi simgelerinden biri olan kale, tarihi dokusuyla ziyaretçileri kendine çeker. Ancak güvenlik nedeniyle ziyarete kapalı olabilir, bu yüzden yerel yetkililerden bilgi almak önemlidir.

Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler

Uludere ilçesi: Şırnak'ın Uludere ilçesi, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla bilinir. Uludere çevresindeki yaylalar ve doğa yürüyüşü rotaları keşfedilebilir.

Dicle Nehri: Şırnak'ın doğal güzelliklerinden biri olan Dicle Nehri, etrafındaki manzaralarıyla ziyaretçilere huzurlu bir ortam sunar. Nehir kenarında piknik yapmak veya doğa yürüyüşleri yapmak keyifli olabilir.

Köyler: Şırnak'ın çevresindeki geleneksel Kürt köyleri, yerel yaşamı ve kültürü deneyimlemek için harika bir fırsat sunar. Yerel halkla etkileşime geçmek ve geleneksel el sanatlarını görmek için köyleri ziyaret etmek önerilir.

Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler

Yafes Köprüsü: Şırnak’a bağlı Cizre’de bulunmakla birlikte nehrin yatağı değiştiğinden bugün Suriye sınırlan içinde kalmaktadır. Cizre’nin doğusunda yer alan köprü, kaynaklarda İbn Ömer Köprüsü veya yakınındaki Yafes köyünden dolayı Yafes Köprüsü adlarıyla, halk arasında ise Bafid Köprüsü olarak anılmaktadır. Bugün yalnız büyük kemeriyle bazı ayaklan sağlam kalmış bir harabe durumunda bulunan Yafes Köprüsü’nün XII. yüzyılda yapıldığı bilinmekte, Selçuklu döneminde Musul Atabeğleri tarafından yaptırılmıştır. Mükemmel bir taş işçiliği gösteren köprünün yapımında dolgu malzemesi olarak kireç harçlı moloz, kaplama malzemesi olarak da iri bazalt kesme taşlar kullanılmıştır. Ortadaki büyük, yanlardakiler daha küçük olmak üzere beş sivri kemerlidir.

Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler

Şırnak Mağara Köyü

Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler

Silopi ilçesi

Yılmaz Güney Parkı

İsmail Ebul-İz El Cezeri Müzesi

Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler

Meryem Ana Kilisesi

Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler

Nuh Nebi Camii ve Medresesi

Cizre Ulu Camii

Cezeri’nin memleketi Doğa harikası Şırnak’ta gezilebilecek yerler

Cehennem Deresi

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28 May 2024 - 23:20 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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