Arapgir’de Hıdırellez etkinliği düzenlendi

Hıdırellez Etkinlikleri kapsamında Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde program düzenlendi. Programa Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, kurum amirleri ve öğrenciler katılım sağladı.
Program Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu’nun yapmış oldukları konuşmalar ile başladı.
Program Uzm. Antropolog-Etnoarkeolog Hüseyin Şahin’in Hıdırellezin kültürümüzdeki yeri ve önemi hakkındaki sunumu, Turizm Araştırmacısı Bülent Korkmaz’ın, “Arapgir’in Malatya Turizm ve Kültüründeki yeri” adlı sunumu ile sona erdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.