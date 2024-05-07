07 May 2024 - 10:59- Gündem G:

Arapgir’de Hıdırellez etkinliği düzenlendi

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Hıdırellez Etkinlikleri kapsamında Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde program düzenlendi. Programa Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, kurum amirleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Arapgir’de Hıdırellez etkinliği düzenlendi malatya haber mask
Arapgir’de Hıdırellez etkinliği düzenlendi malatya haber
Arapgir’de Hıdırellez etkinliği düzenlendi malatya haber
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Hıdırellez Etkinlikleri kapsamında Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde program düzenlendi. Programa Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, kurum amirleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Arapgir’de Hıdırellez etkinliği düzenlendi

Program Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu’nun yapmış oldukları konuşmalar ile başladı.

Arapgir’de Hıdırellez etkinliği düzenlendi

Program Uzm. Antropolog-Etnoarkeolog Hüseyin Şahin’in Hıdırellezin kültürümüzdeki yeri ve önemi hakkındaki sunumu, Turizm Araştırmacısı Bülent Korkmaz’ın, “Arapgir’in Malatya Turizm ve Kültüründeki yeri” adlı sunumu ile sona erdi.

Arapgir’de Hıdırellez etkinliği düzenlendi

Kaynak: BÜLTEN
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07 May 2024 - 10:59 Malatya- Gündem

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