Dikeni üzerinde faydası içinde: Kenger

Dünyanın birçok yerinde yetiştirilen kenger otu, sağlık açısından fayda sağlayan şifalı bir bitkidir. Şifalı bitkiler arasında yer alırken üzerinde bulunan dikenleri ve sakızı insan vücuduna fayda sağlamaktadır. Bu yüzden farklı yöntemlerle kullanılan kenger otu, birçok hastalığın üstesinden gelirken bazı ağrılar ve bağışıklık sistemi için de tüketilmesi önerilen etkili bir formüldür.

KENGER OTU

Kenger otu, 70-80 santimetre uzunluğunda olan papatyagiller türünde yer alan şifalı bir bitkidir. Morumsu ve kırmızımsı rengiyle çiçekleri üzerinde barındıran kenger otu, toprakta olgunlaşmaya başladıkça sarımsı ya da yeşilimsi renge döner. Ülkenin dört bir yanında yetiştirildiğini söylemek doğru olur. Kenger otu, ekilmeden sadece yüksek yerlerin kayalık taraflarında kendiliğinden yetişen mucize bir bitki olduğu söylenebilir. Şifa deposu olan kenger otu, kuraklığı seven bir bitki çeşididir. Aşırı sıcak olan yerlerde daha yoğun şekilde yetişir.

KENGER OTUNUN FAYDALARI

Özellikle sağlık açısından insan vücuduna pek çok etkisi olduğu bilinen kenger otunu insanlar yaz ayı geldiğinde bitkiyi toplamak için arayışa giriyor. Ayrıca hem sakızı hem de dikenleri değişik alanlar için yardımcı olan bir bitkidir.

Kenger otunun faydaları şu şekilde sıralanır:

“Diş eti rahatsızlıklarına ve diş ağrılarına iyi gelirken dişlerin beyazlamasını sağlar.

Vücuttaki zararlı toksinleri dışarı atamaya yardımcı olur.

Diyabet hastaları için faydalıdır. Kan şekerini dengeler.

Kulaklardaki iltihaplanmayı ve kulak zarının patlamasında tedavi edici yönteme sahiptir.

Safra kesesindeki taşları düşürmeyi sağlar.

Mide sıkıntılarını gideren yöntemdir.

Tansiyon rahatsızlığı olanlara fayda sağlar.

Yüz felci geçirenlere etkisi vardır.

Halsizliğe ve iştah açmaya katkı sağlar.”

KENGER OTUYLA NE YAPILIR?

Toplumda kenger otu dalından taze koparılıp kabukların içinden taze şekilde çıkartılarak tüketilen bir bitki çeşididir. İlk başta otu gövdesinden ayırarak ortaya çıkan sütüyle sakız yapılır. Sert bir yapısı olan kenger sakız çok fazla çiğnense de yapısı bozulmaz. Aynı zamanda bazı bölgelerde kahve şeklinde tüketilirken kenger otu haşlanarak salatası ve yemeği yapılmaktadır. Kendi damak tadınıza göre ayarlanıp tüketilebilir. Böylece doğal olan kenger otu tüketilerek sağlığa faydası olduğunu gözlemlenebilir. Tüketmeden önce doktora başvurmakta ise tabii ki fayda bulunuyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ