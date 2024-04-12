Ev hanımları bu haber size! A101’de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar var!

11 Nisan 2024 A101 Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu A101 marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta A101 marketlerde neler satışa sunulacak.
11 Nisan 2024 itibariyle A101 marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Toshiba 70UL4C63DT 70 inç Ultra HD 4K Smart Led TV 25 bin 999 TL,
JVC LT-55VA3405T 55 inç Ultra HD Android TV 14 bin 999 TL,
Toshiba 55QA4263DT 55 inç Ultra HD QLED Android TV 17 bin 999 TL,
Onvo 43OV6000F 43 inç Full HD Android 13 Smart Led Tv 6 bin 899 TL,
Toshiba 32W2163DT/2 - 32W2263DT 32 inç Uydu Alıcılı Smart Led TV 6 bin 199 TL,
Hiking A43 6/128 GB Cep Telefonu 4 bin 999 TL,
Seg CX 482/CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı 17 bin 999 TL,
Seg CM 910S/CM 910S INV Silver Çamaşır Makinesi 9 bin 999 TL,
Seg BM 6001X Inox 6 Programlı Bulaşık Makinesi 9 bin 499 TL,
Flavel FLV 1003 3 Çekmeceli Dondurucu 5 bin 799 TL,
Kiwi KSW 3042 Dikiş Makinesi 1.999 TL,
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 TL,
Kiwi KK 3304 Su Isıtıcı 2000 W 249 TL,
Sinbo SCM-2975 Elektrikli Cezve 199 TL,
Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı Ütü 2400 W 1.199 TL,
Homend Royaltea Çay Makinesi 1800 W 999 TL,
Flavel FLV130 Dijital Baskül 249 TL,
Kiwi 6812 Şarjlı Buğu Spreyi 99,90 TL,
Aprilla ATR7018 Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 279 TL,
Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL,
Xiaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık 479 TL,
Piranha 2209 Bluetooth Kulaklık 249 TL,
Piranha Mıknatıslı Telefon Tutucu 39,90 TL,
GoMobile 3'ü 1 Arada USB Kablo 39,90 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.