31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da büyükşehir ve ilçe belediye başkanları belirlendi. Arguvan Belediyesi için Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) aday olan Ersoy Eren yapılan seçimi yüzde 40.94 oy oranı ile önde bitirdi. Göreve başlayan Ersoy Eren Arguvan Belediye Başkanı oldu.

Arguvan Belediyesi için yapılan seçimlerde CHP adayı Ersoy Eren Arguvan Belediye Başkanı oldu. Oyların yüzde 40.94’ünü alan Ersoy Eren göreve başlayarak yeni dönemde Arguvan Belediye Başkanı oldu. Peki Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren kimdir?

ERSOY EREN KİMDİR?

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, 1962 yılında Arguvan'da doğdu. 1985-1992 arasında İstanbul Valiliği İl özel idaresinde memurluk yaptı. Daha sonra memurluktan istifa edip kurduğu temizlik şirketinde uzun yıllar yöneticilik yaptı. Bunun ardından müteahhitliğe başladı. 2006 yılında emekli olan Ersoy Eren’in 1991 yılından itibaren ise sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak görev aldı. Arguvan Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yapmakta olan Eren evli ve iki çocuk babasıdır. Son olarak ise CHP’den Arguvan Belediyesi için aday olan Eren yüzde 40.94 oy alarak seçimi kazandı, Arguvan Belediye Başkanı oldu.