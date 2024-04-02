31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da büyükşehir ve ilçe belediye başkanları belirlendi. Malatya Battalgazi’de, yapılan seçimlerde AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın oyların yüzde 55.87’sini alarak seçimi önde bitirdi. Kesin olarak açıklanmasa da sandıktan çıkan rakamlara göre Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın oldu.

Malatya Battalgazi için yapılan seçimlerde AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın oyların 55.87’sini alarak seçimi önde bitirdi. Resmi olarak açıklanmasa da sandıktan çıkan rakamlara göre Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın oldu. Peki, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın kimdir?

BAYRAM TAŞKIN KİMDİR?

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın 1974 yılında Malatya’da doğdu. Lise eğitimine kadar olan süreci Malatya’da tamamlayan Taşkın, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 25 yıl kadar Malatya Barosunda serbest avukatlık yapan Taşkın 2010-2012 yıllarında Malatya Barosu Başkanvekilliği yaptı.

Bayram Taşkın’ın geçmiş yıllarda aldığı bazı görevlerin ise şu şekildeolduğu biliniyor:

“1994-1997 Refah Partisi Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği

1997-1999 Milli Gençlik Vakfı Malatya Şube Yönetim Kurulu Üyeliği,

1997-2001 Fazilet Partisi Malatya Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı,

2001-2010 Saadet Partisi Malatya İl Başkan Yardımcılığı,

2008-2012 Malatya Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği,

2010-2012 Has Parti Malatya Merkez İlçe Başkanlığı,

2008-2013 Hukuk Der (Hukuki Araştırmalar Derneği) Malatya Şube Başkanlığı,

2013-2014 AK parti Malatya Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanlığı.”

Evli ve 3 çocuk babası olan Bayram Taşkın 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında AK Partiden Battalgazi Belediye Başkan Adayı oldu ve sandıklardan birinci aday olarak çıktı.