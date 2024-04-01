KOSGEB desteğini kimler alır? İşte o şartlar

Peki Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyütülmesi, ekonomik anlamda iyileştirilerek ölçek büyütülmesi anlamında destek kimlere verilir? Destek şartları nelerdir? İşte o şartlar…

KOSGEP DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Küçük ve orta işletme kurmak isteyen girişimcileri desteklemek için faaliyete geçen KOSGEB, belirli şartlar sağlandıktan sonra maddi açıdan girişimcilerin yanında oluyor. KOSGEB desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar vardır.

Şartlar ise şu şekilde:

Öncelikli olarak KOSGEB desteğine başvuru yapmak isteyen kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

Başvuru yapacak kişi 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını geçmemiş olması gerekir.

Başvuru yapacak kişinin KOSGEB eğitimlerine katılmış ve girişimcilik belgesini almış olması gerekir.

KOSGEB veri tabanına kayıtlı iş yerinin olması gerekir.

KOSGEB HANGİ GİRİŞİMCİYİ DESTEKLER?

KOSGEB, küçük ve orta işletmeleri çalıştıran girişimcilerin maddi ihtiyaçlarına destek olarak faaliyet vermektedir. Başvuru yapacak kişiler KOSGEB’in ücretsiz eğitimine katılarak eğitimde sınava tabi tutulduktan sonra başarı oranına bakılarak KOSGEB girişimci belgesini almaya hak kazanır.

Hizmet ve ticaret sektörü için ‘Geleneksel Girişimci Destek Programı’, imalat ve öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimciler için ise ‘İleri Girişimcilik Destek Programı’ işleme alınıyor.