Ramazan ayında tutulan oruçlarla birlikte bazı konular da merak konusu oluyor. Bunlardan biri de ağızda kalan kırıntıyı yutmanın orucu bozup bozmayacağı yönündeki soruyu temsil ediyor. İşte o merak edilen sorunun cevabı…

Ağızda kalan kırıntıyı yutmak orucu bozar mı? Hangi şartlara göre, bu durum orucu bozmaz. İşte bu soruların cevabı…

İslam alimlerine göre, diş arasında kalan ve nohut tanesinden küçük olan kırıntıyı yutmak, orucu bozmuyor.

Bununla birlikte dişlerin arasında kalan kırıntı, nohut tanesi kadar ise bu durumda, yani bunun yutulması durumunda orucu bozuyor.

Bu halde oruç kazaya giriyor ve kefaret gerekmiyor. Ayrıca ağızda kalan nohut tanesi büyüklüğündeki kırıntıyı bilerek yutmak da kaza gerektiriyor ve kefaret gerektirmiyor.