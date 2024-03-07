BİM’de bu hafta neler var? İşte indirim listesi

BİM'in 8 Mart 2024 aktüel kataloğu yarın satışa sunulacak. Bu hafta BİM'e gelecek ürünler alışverişseverler tarafından merak ediliyor. BİM'in ürünleri aynı zamanda bim.com.tr online alışveriş sitesi ve marketlerden temin edilebilecek. İşte BİM'in 8 Mart 2024 aktüel kataloğunda yer alan bazı ürünler:
Polosmart Powerbank 10.000 mAh: 279 TL
Alarmlı Saatli BT Speaker & Radyo: 399 TL
Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı: 249 TL
Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv: 4.299 TL
Tecno Spark 10 Cep Telefonu: 5.499 TL
Casper VIA M35 Cep Telefonu: 4.999 TL
Ayrıca, Bim'in Ramazan özel kataloğunda da çeşitli ürünler bulunuyor.
Mebrum Hurma 250 g: 69,50 TL
Simbat kuru kayısı 250 g: 69,50 TL
Kızartılmış Kadayıf 400 g: 37,50 TL
Medjoul Hurma Simbat 250 g: 82,50 TL
Ramazan Güllaç 300 g: 44,50 TL
Mini Güllaç 100 g: 42,50 TL
Kemalpaşa 140 g: 16,50 TL
Bu ürünlerin yanı sıra daha birçok ürün Bim'in 8 Mart 2024 aktüel kataloğunda yer alacak. Yarın satışa sunulacak olan kataloğu inceleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.