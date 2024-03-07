07 Mar 2024 - 11:03 - Yaşam

BİM’de bu hafta neler var? İşte indirim listesi

BİM'in 8 Mart 2024 aktüel kataloğu yarın satışa sunulacak. Bu hafta BİM'e gelecek ürünler alışverişseverler tarafından merak ediliyor. BİM'in ürünleri aynı zamanda bim.com.tr online alışveriş sitesi ve marketlerden temin edilebilecek. İşte BİM'in 8 Mart 2024 aktüel kataloğunda yer alan bazı ürünler: