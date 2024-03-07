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BİM’de bu hafta neler var? İşte indirim listesi

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BİM'in 8 Mart 2024 aktüel kataloğu yarın satışa sunulacak. Bu hafta BİM'e gelecek ürünler alışverişseverler tarafından merak ediliyor. BİM'in ürünleri aynı zamanda bim.com.tr online alışveriş sitesi ve marketlerden temin edilebilecek. İşte BİM'in 8 Mart 2024 aktüel kataloğunda yer alan bazı ürünler:

BİM’de bu hafta neler var İşte indirim listesi mask
BİM’de bu hafta neler var İşte indirim listesi
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BİM'in 8 Mart 2024 aktüel kataloğu yarın satışa sunulacak. Bu hafta BİM'e gelecek ürünler alışverişseverler tarafından merak ediliyor. BİM'in ürünleri aynı zamanda bim.com.tr online alışveriş sitesi ve marketlerden temin edilebilecek. İşte BİM'in 8 Mart 2024 aktüel kataloğunda yer alan bazı ürünler:

BİM’de bu hafta neler var? İşte indirim listesi

Polosmart Powerbank 10.000 mAh: 279 TL

Alarmlı Saatli BT Speaker & Radyo: 399 TL

Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı: 249 TL

Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv: 4.299 TL

Tecno Spark 10 Cep Telefonu: 5.499 TL

Casper VIA M35 Cep Telefonu: 4.999 TL

Ayrıca, Bim'in Ramazan özel kataloğunda da çeşitli ürünler bulunuyor.

BİM’de bu hafta neler var? İşte indirim listesi

Mebrum Hurma 250 g: 69,50 TL

Simbat kuru kayısı 250 g: 69,50 TL

Kızartılmış Kadayıf 400 g: 37,50 TL

Medjoul Hurma Simbat 250 g: 82,50 TL

Ramazan Güllaç 300 g: 44,50 TL

Mini Güllaç 100 g: 42,50 TL

Kemalpaşa 140 g: 16,50 TL

Bu ürünlerin yanı sıra daha birçok ürün Bim'in 8 Mart 2024 aktüel kataloğunda yer alacak. Yarın satışa sunulacak olan kataloğu inceleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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07 Mar 2024 - 11:03 - Yaşam

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