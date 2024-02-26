Havalar ısınıyor ve vatandaşlar gezilecek şehirleri bir bir araştırıyor. Diyarbakır, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehir. Bu şehirde gezilecek pek çok yer bulunmakta. İşte Diyarbakır'da gezilebilecek bazı yerler…

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları, şehrin en önemli simgelerinden biridir. Surların üzerinde yürüyerek şehri kuşbakışı görebilirsiniz.

1160 yılında inşa edilen cami, Diyarbakır'ın en eski camilerinden biridir. Mimari açıdan oldukça önemli olan cami, zengin süslemeleriyle dikkat çeker.

1572 yılında yapılan han, Osmanlı döneminin önemli eserlerinden biridir. Günümüzde alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır.

639 yılında inşa edilen cami, Türkiye'nin en eski camilerinden biridir. Caminin içindeki mihrap, taş işçiliğiyle dikkat çeker.

Dicle Nehri'nin kenarında yer alan bahçeler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Günümüzde piknik ve gezinti alanı olarak kullanılmaktadır.

1065 yılında inşa edilen köprü, Diyarbakır'ın en eski köprülerinden biridir. Köprü, Dicle Nehri üzerinde yer almaktadır.

Ünlü şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğduğu ev, müze olarak ziyaretçilere açılmıştır. Müzede, şairin eserlerine ve kişisel eşyalarına yer verilmektedir.

1928 yılında kurulan müze, bölgede bulunan arkeolojik eserlere ev sahipliği yapmaktadır.

Diyarbakır'ın simgelerinden biri olan kale, tarihi zenginlikleriyle dikkat çeker. Kale içindeki tarihi yapıları ve manzarayı görmek için ziyaret edebilirsiniz.

Diyarbakır'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Hasankeyf, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ilçedir. Ilısu Barajı'nın suları altında kalacağı için ziyaret etmek isteyenlerin acele etmesi önerilir.

Diyarbakır'da gezilecek yerler bunlarla sınırlı değil. Şehirde birçok tarihi cami, kilise, han, hamam ve müze bulunmakta. Ayrıca, Diyarbakır mutfağı da oldukça zengin ve yöresel lezzetleri tatmak için şehirde birçok restoran ve lokanta bulunmakta.

Kaynak: Haber Merkezi