Havalar ısınıyor ve vatandaşlar gezilecek şehirleri bir bir araştırıyor. Diyarbakır, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehir. Bu şehirde gezilecek pek çok yer bulunmakta. İşte Diyarbakır'da gezilebilecek bazı yerler…
DİYARBAKIR SURLARI
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları, şehrin en önemli simgelerinden biridir. Surların üzerinde yürüyerek şehri kuşbakışı görebilirsiniz.
HZ. SÜLEYMAN CAMİİ
1160 yılında inşa edilen cami, Diyarbakır'ın en eski camilerinden biridir. Mimari açıdan oldukça önemli olan cami, zengin süslemeleriyle dikkat çeker.
HASAN PAŞA HANI
1572 yılında yapılan han, Osmanlı döneminin önemli eserlerinden biridir. Günümüzde alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır.
DİYARBAKIR ULU CAMİİ
639 yılında inşa edilen cami, Türkiye'nin en eski camilerinden biridir. Caminin içindeki mihrap, taş işçiliğiyle dikkat çeker.
HEVSEL BAHÇELERİ
Dicle Nehri'nin kenarında yer alan bahçeler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Günümüzde piknik ve gezinti alanı olarak kullanılmaktadır.
ON GÖZLÜ KÖPRÜ
1065 yılında inşa edilen köprü, Diyarbakır'ın en eski köprülerinden biridir. Köprü, Dicle Nehri üzerinde yer almaktadır.
CAHİT SITKI TARANCI MÜZESİ
Ünlü şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğduğu ev, müze olarak ziyaretçilere açılmıştır. Müzede, şairin eserlerine ve kişisel eşyalarına yer verilmektedir.
DİYARBAKIR ARKEOLOJİ MÜZESİ
1928 yılında kurulan müze, bölgede bulunan arkeolojik eserlere ev sahipliği yapmaktadır.
DİYARBAKIR KALESİ
Diyarbakır'ın simgelerinden biri olan kale, tarihi zenginlikleriyle dikkat çeker. Kale içindeki tarihi yapıları ve manzarayı görmek için ziyaret edebilirsiniz.
HASANKEYF
Diyarbakır'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Hasankeyf, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ilçedir. Ilısu Barajı'nın suları altında kalacağı için ziyaret etmek isteyenlerin acele etmesi önerilir.
Diyarbakır'da gezilecek yerler bunlarla sınırlı değil. Şehirde birçok tarihi cami, kilise, han, hamam ve müze bulunmakta. Ayrıca, Diyarbakır mutfağı da oldukça zengin ve yöresel lezzetleri tatmak için şehirde birçok restoran ve lokanta bulunmakta.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.