Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir?

Rüyada mezarlıkta yürüdüğünü gören kişi, günah işleyecektir. Bunun dışında bu kişi, faydası bulunmayan işlerle uğraşacaktır. Rüyada mezarlıkta yürümenin bir başka yorumu; rüya sahibinin hayatı boyunca gereksiz işlerle uğraşması ve dine aykırı davranması şeklinde.

Rüyasında mezarlıkta gezmek ve dolaşmak; inancı olmayan birine delalet eder. Hiç kimseye faydası dokunmayan kişilerin evine girecek olan rüya sahibi, faydasız insanlarla vakit geçirecektir. Rüyada mezarlıkta gezmek ve dolaşmak; yararsız ve boş işler anlamına gelir.

Rüyada başka kişilerin kendi mezarını kazdığını görmenin anlamı; yetinmeyen biri şeklindedir. Rüya sahibinin nefsi iflah olmamaktadır. Rüyada kendisinin mezara konulmasını gören kişi, hatalı bir iş yapacaktır. Bununla beraber bunu düzeltebilmek amacıyla elinden geleni yapması gerektiğine delalet eden rüyanın dikkate alınması önemlidir. Bir başka tabiriyle bu rüya; insanın hasta olmasına işaret eder.

Rüya yorumcularına göre rüyada mezara basmak; günah anlamına gelir. Bununla birlikte rüyanın anlamı hiç hayırlı değildir. Rüyada mezara basan kişi, günah işlemiştir.

Rüyada mezarda uyuduğunu gören rüya sahibi, fakirleşecektir. Rüya yorumcuları, bu rüyayı gören kişiler için pek hayırlı yorumlar yapmamıştır. Rüyasında mezar üzerinde uyuyan bireyin, mevkisi düşecektir. Bunun dışında rüya sahibi, maddi anlamda çok kötü günler geçirecek.

Rüyada mezar taşı görmenin anlamları hem çok hem de farklıdır. Rüya yorumcuları bu konu hakkında çok değişik tabirlerde bulunmaktadır. Bununla beraber görülmüş olan mezar taşı, rüyanın tabiri için önemli bir durumdur. Ancak genel olarak bu rüya; ilim, bilim, irfan anlamlarına gelir. Bazı rüya yorumcuları, rüyada mezar taşını güç sahibi olmaya yormuştur.

Rüyada mezar kazmak; rüyayı gören kişinin maddi darlığa düşmesi olarak yorumlanmıştır. Maddi açıdan iyi bir durumda olan rüya sahibi, yakın zamanda dara düşebilir. Bu yüzden de rüya sahibi, çok üzüntülü olacak, stres ve sıkıntıları bir arada yaşayacaktır. Rüyada bilinen birinin mezarının kazılması; ruh sağlığının yerinde olmaması şeklinde yorumlanır.

Kaynak: Haber Merkezi