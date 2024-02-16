4 yılda bir gelen doğum günü: 29 Şubat (2024)

Dört yılda bir şubat ayını fazla gösteren takvimler, bu yılı da bu konuya dahil edecek. Yani 2024 yılı da “artık yıl” olarak tarihe geçecek. Bu kapsamda 29 Şubat’ta doğanlar, 4 yıl sonra bu ayın sonunda doğum günlerini kutlamış olacak.

Takvimler dört yılda bir şubat ayını fazla gösteriyor. Yani 4 yılda bir şubat ayı 29 çekiyor. Bu da “artık yıl” olarak adlandırılıyor. 2024 yılı şubat ayının 29 çektiği artık bir yıl. 29 Şubat günü ise Perşembe gününe denk geliyor. Yani bu yıl + 1 gün ile birlikte 366 gün oluyor.

ARTIK YIL NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya’nın Güneş çevresinde dönme süresinin Güneş’in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.

ARTIK YILLARIN BELİRLENMESİ

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır. Yani 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068 vb. Ancak bu kuralın iki istisnası vardır: 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır. Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 artık yıl değildir. Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

4 YILDA BİR GELEN DOĞUM GÜNÜ

29 Şubat’ta doğanlar, 4 yıl sonra bu ayın sonunda doğum günlerini kutlamış olacak. Bu yıl yeni yaşlarını kutlayan kişiler, bir dahaki doğum günlerini de yine 4 yıl sonra kutlayacak.