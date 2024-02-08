Menengiç kahvesi nasıl pişirilir? Faydaları nelerdir?

Menengiç kahvesi, menengiç ağacının meyvesi olan menengiçtanı (pistacia terebinthus) çekirdeklerinin öğütülerek yapılan bir kahve türüdür. Menengiç ağacının çekirdekleri kurutulur, kavrulur ve öğütülerek kahve benzeri bir içecek elde edilir. Peki, bu kahve nasıl pişirilir, faydaları nelerdir?

MENENGİÇ KAHVESİ NASIL PİŞİRİLİR?

Malzemeler:

Menengiç çekirdekleri

Su veya süt

Şeker (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Menengiç çekirdeklerini temizleyerek kabuklarını ayıklayın. Temizlenmiş menengiç çekirdeklerini bir tavada orta ateşte hafifçe kavurun. Kavrulan menengiç çekirdeklerini bir öğütücü veya blender ile ince toz haline getirin. Elde edilen tozu bir cezveye alın ve üzerine su ekleyin. Oran genellikle 1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı menengiç tozu şeklinde ayarlanabilir. Karışımı karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın. İsteğe bağlı olarak şeker ekleyebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Macun haline getirilmiş menengiç de aslında yukarıda anlatıldığı gibi pişirilebilir. Süt ile yapıldığında her fincan için bir tatlı kaşığı menengiç eklenir. Pişirmeye geçmeden önce menengiç ve eklenecekse şeker konulup malzemeler iyice karıştırılır. Cezve ocağa alındıktan sonra karıştırmamak da önemli bir püf noktası. Böylece menengiç dinlenerek pişecektir. Ocağın altını kısıp pişirmek ise lezzetli bir kahvenin olmazsa olmazıdır. Piştikten sonra yine karıştırmadan fincana koyarsanız lezzetli bir kahve elde etmiş olursunuz.

MENENGİÇ KAHVESİ FAYDALARI

Antioksidan Bakımından Zengin: Menengiç kahvesi, antioksidanlar açısından zengin bir içecektir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur.

Sindirim Sistemi Sağlığı: Menengiç kahvesinin içeriğinde bulunan bileşenlerin sindirim sistemine olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle hafif sindirim problemleri yaşayanlar tarafından tüketilebilir.

İltihap Azaltıcı Etki: Menengiç kahvesinin içeriğindeki bileşenler, iltihaplanma süreçlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Menengiç kahvesinin içeriğinde bulunan bazı maddelerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülmektedir.

Enerji Verici: İçerdiği doğal bileşenler sayesinde menengiç kahvesi, hafif bir enerji artışı sağlayabilir.

Öte yandan menengiç kahvesi tüketmeden önce herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya hamileyseniz, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Ayrıca, bu tür geleneksel içecekleri aşırı tüketmekten kaçınılmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi