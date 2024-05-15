Malatya’da güneş halesi ile oluşan muazzam görüntüler

Bu sabah Malatya’da güneş halesi görüldü. Güneşin etrafında oluşan renkli çemberin oluşturduğu güneş halesi vatandaşlar tarafından merakla seyredilirken, “felaket habercisi” gibi yorumlar da yapıldı. Tamamen doğal ve bilimsel bir olay olan güneş halesinin felaketlerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, bu tür yorumlamalara inanılmaması gerektiği bildirildi.

Bu sabah saatlerinde, Malatya çevrelerinde, Güneşin etrafında renkli bir çember ile görülen güneş halesi meydana geldi. Meydana gelen yansımaya farklı yorumlar yapılırken Bilim Rehberi,

“Felaket habercisi diye lanse edenlere inanmayınız. Muazzam görüntünün tadını çıkarınız”

açıklamalarında bulunarak endişelenecek bir şeyin olmadığını bildirdi.

“HAVADAKİ BUZ KRİSTALLERİNİN GÜNEŞ IŞIKLARINA ÇARPMASI”

Bilim Rehberi bu ışık yansımasının açıklamasını yaparak,

“Bugün Kahramanmaraş, Malatya ve çevresinde görülen, Güneşin etrafında yer alan gökkuşağı benzeri çembere değineceğiz. Bu çember, havadaki buz kristallerinin güneş ışıklarına çarpması sonucu oluşur. Gökkuşağı mantığı da aynıdır ve bir nevi farklı çeşididir. Felaket habercisi diye lanse edenlere inanmayınız. Muazzam görüntünün tadını çıkarınız”

ifadelerine yer verdi.

GÜNEŞ HALESİ NEDİR?

Güneş halesi tıpkı gökkuşağı gibi güneş ışınlarının yansıması sonucunda oluşan bir görüntüdür. Güneş etrafında bulunan altıgen buz kristallerine, güneş ışınlarının yansıması sonucunda oluşan bir görüntüdür. Bu görüntü güneş halesi, güneş aylası olarak adlandırılır. Güneş ışınlarının yansıması sonucunda ise Güneşin çevresinde yarıçaplı bir çember oluşur.

Kaynak: Haber Merkezi