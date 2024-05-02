Malatya’da 2B otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

2B otobüsleri nereye gidiyor? 2B otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Bostanbaşı-Barguzu- Yeşilyurt Caddesi -Çevre Yolu’na ulaşım sağlayan 2B otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

2B: BOSTANBAŞI-BARGUZU-YEŞİLYURT CADDESİ -ÇEVRE YOLU

Hafta içi seferler:

Merkez’den Bostanbaşı’na sefer saatleri:

06:00 06:00 06:45 06:45 07:30 07:30 08:15 08:15 09:00 09:00 09:45 10:00 10:45 11:00 11:45 12:00 12:45 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 17:00 17:45 18:00 18:45 19:00 19:45 20:00 20:45

Hafta sonu seferler:

Merkez’den Bostanbaşı’na sefer saatleri:

06:00 06:00 06:45 06:45 07:30 07:30 08:15 08:15 09:00 09:00 09:45 10:00 10:45 11:00 11:45 12:00 12:45 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 17:00 17:45 18:00 18:45 19:00 19:45 20:00 20:45