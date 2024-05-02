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Malatya’da 2B otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

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Malatya’da Bostanbaşı-Barguzu-Yeşilyurt Caddesi -Çevre Yolu’na ulaşım nasıl sağlanıyor? Bostanbaşı-Barguzu-Yeşilyurt Caddesi -Çevre Yolu otobüs seferleri hangi saatlerde kalkış yapıyor? İşte cevabı…

Malatya’da 2B otobüsleri saat kaçta hareket ediyor malatya haber mask
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2B otobüsleri nereye gidiyor? 2B otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Bostanbaşı-Barguzu- Yeşilyurt Caddesi -Çevre Yolu’na ulaşım sağlayan 2B otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

2B: BOSTANBAŞI-BARGUZU-YEŞİLYURT CADDESİ -ÇEVRE YOLU

Hafta içi seferler:

Merkez’den Bostanbaşı’na sefer saatleri:

06:00     06:00     06:45     06:45     07:30     07:30     08:15     08:15     09:00     09:00     09:45     10:00     10:45 11:00         11:45                12:00     12:45     13:00     13:45     14:00     14:45     15:00     15:45     16:00     16:45     17:00 17:45         18:00     18:45                19:00     19:45     20:00     20:45    

Hafta sonu seferler:

Merkez’den Bostanbaşı’na sefer saatleri:

06:00     06:00     06:45     06:45     07:30     07:30     08:15     08:15     09:00     09:00     09:45     10:00     10:45 11:00         11:45                12:00     12:45     13:00     13:45     14:00     14:45     15:00     15:45     16:00     16:45     17:00 17:45         18:00     18:45                19:00     19:45     20:00     20:45

 
 

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02 May 2024 - 11:05 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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