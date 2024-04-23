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23 Nisan 1920’de ne oldu? Bugünün önemi nedir?

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Milli bayramlarımızdan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye’nin her yerinde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. 23 Nisan tarihi Türkiye’nin ilk meclisinin kurulması ve Atatürk’ün bugünü çocuklara armağan etmesi nedeniyle önem taşıyor. Bu özel günün belirlenmesini ve 23 Nisan 1920’nin önemini merak edenler tarafından ise bu tarih araştırılıyor.

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23 Nisan 1920’de ne oldu Bugünün önemi nedir malatya haber
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Bugün ülkenin birçok yerinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye’nin kuruluş yıllarına dair önemli anlamlar barındırıyor. Türkiye2nin dört bir yanında kutlanan bu milli bayramın önemi nedir? İşte 23 Nisan 1920’de neler olduğu ve bu milli bayramın önemi…

23 Nisan 1920’de ne oldu? Bugünün önemi nedir?

23 NİSAN 1920’DE NE OLDU?

Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 104’üncü yıl dönümü. 104 yıl önce bugün 23 Nisan 1920’de, Türk milletinin iradesini ve demokrasisini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş günüdür. Kurulan meclis ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış, yeni bir devletin ve yönetim şeklinin müjdecisi olmuştur.

23 Nisan 1920’de ne oldu? Bugünün önemi nedir?

BAYRAM OLARAK KUTLANMASI

Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümünde bugünün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir ve ardından 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş, bu bayram böylelikle çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu karar ile dünya üzerinde çocuklarına, geleceğine bayram hediye eden ilk ve tek ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Daha sonra farklı ülkelerde bu bayrama eşlik etmiş, dünyanın birçok yerindeki çocuklarla bu bayram kutlanmıştır.

23 Nisan 1920’de ne oldu? Bugünün önemi nedir?

BUGÜNÜN ÖNEMİ

Yeni bir devletin temellerinin atıldığı, demokrasi ile milletin bağımsızlığı ve egemenliğinin ifadesi olan bu bayram her yıl ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Kurumlarda, okullarda ve evlerde kutlanan bugün, ülkemizin demokrasisi ve çocuklara verdiği değer açısından önemlidir. Çocuklar geleceğin birer neferleri olarak değer görmüş, bu özel gün onlara armağan edilerek bir nevi yeni kurulan meclis de dolaylı olarak onlara emanet edilmiştir. Türk Devleti’nin ve demokrasisin devamı niteliğinde olan çocuklarımızın bu bilinç ve görüş ile yetişmesi, ulusal egemenliğin ve bağımsızlığın kıymetini bilen nesiller yetişmesi açısından da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önem arz etmektedir.

23 Nisan 1920’de ne oldu? Bugünün önemi nedir?

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Nis 2024 - 14:41 - Gündem

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