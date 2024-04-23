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Malatya’daki tarihi Taş Köprü'yü gördünüz mü?

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Malatya’nın Arapgir ilçesine bağlı Suceyin Mahallesi’nde bulunan Roma Döneminden kalma tarihi Taş Köprü keşfedilmeyi bekliyor. Arapgir Suceyin Mahallesi’nde, Taşköprü Mevkii’nde bulunan köprü bin yıllarca yıllık tarihiyle dikkat çekiyor. Köprü bazı bölümlerinden deforme olsa da yüzlerce yıldır çayın üzerindeki geçişi sağlıyor.

Malatya’daki tarihi Taş Köprü'yü gördünüz mü malatya haber mask
Malatya’daki tarihi Taş Köprü'yü gördünüz mü malatya haber
Malatya’daki tarihi Taş Köprü'yü gördünüz mü malatya haber
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Kozluk Çayı üzerinde bulunan köprü, çevresinin doğal güzelliğiyle ve bahardaki yeşilliğiyle de görenleri kendine hayran bırakıyor. Arapgir’in doğal güzelliği ile birleşen tarihi Taş Köprü’nün 3’üncü yüzyılda Romalılar tarafından inşa edildiği düşünülüyor.

Malatya’daki tarihi Taş Köprü'yü gördünüz mü?

TAŞ KÖPRÜ YÜZLERCE YILDIR AYAKTA

Arapgir’de milattan sonra 3’üncü yüzyılda Romalılar tarafından yapıldığı düşünülen Taş Köprü, dik kayalık olan derin kanyonun içinde ana kayalara oturtulmuş olarak inşa edildiği görülüyor. Kesme taştan yapılmış yüksek kemerli bir mimari üsluba sahiptir.

Malatya’daki tarihi Taş Köprü'yü gördünüz mü?

Köprünün su girişi ve çıkışı yönündeki bazı taşların döküldüğü görülüyor. Kayalık alanlardan getirilerek yontulan taşlardan yapılan köprü, moloz taşlar ve horasan harcı kullanılarak inşa edildiği belirtiliyor. Bu yönleriyle Osmanlı köprü yapılarından farklı bir şekilde inşa edilen köprünün geç Roma Döneminde, yani milattan sonra 3’üncü ve 4’üncü yüzyıllarda yapıldığı tahmin ediliyor.

Malatya’daki tarihi Taş Köprü'yü gördünüz mü?

ARAPGİR’DE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Arapgir’in doğal güzelliğini mimarisi ile süsleyen bu köprü, bahar ve yaz aylarında ise yeşile bürünerek tarihi yapıya renk katıyor. Kemer açıklığı 16 metre, yüksekliği ise 13 metre olduğu bildirilen köprünün bazı bölümlerinde oluşan yıkımlarla köprünün deforme olmasına neden olduğundan dolayı restore edilmesi gerekiyor. Tarihi yapısı ve doğal güzelliğiyle Arapgir’de bulunan Taş Köprü ziyaretçilerini bekliyor.

Malatya’daki tarihi Taş Köprü'yü gördünüz mü?
 
Malatya’daki tarihi Taş Köprü'yü gördünüz mü?

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23 Nis 2024 - 12:20 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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