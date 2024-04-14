Sıcak çermik bölgesindeki Altınkale, ziyaretçi akınına uğruyor

Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde bulunan doğal güzellik Altınkale, yoğun ilgi görüyor. Pamukkale'ye benzerliği ve çevresindeki doğal kaynaklarıyla dikkat çeken Altınkale, tatilcilerin uğrak noktası haline geldi.

Doğal travertenlerin oluşturduğu sarı kayalıklar ve sıcak su kaynaklarıyla çevrili Altınkale, ziyaretçilerini doğal güzellikleriyle etkiliyor. Binlerce yerli ve yabancı turistin her yıl uğrak noktası olan Altınkale, özellikle bayram tatilinin son günlerinde büyük ilgi görüyor.

"Minyatür bir Pamukkale"

Ziyaretçilerden Alper Erdemli,

"Bayram tatili için buraya geldik ve Altınkale'yi de ziyaret ettik. İlk defa buradayız ve çok etkilendik. Sivas'a önemli bir katkı sağlamışlar. Burası adeta minyatür bir Pamukkale gibi"

dedi.

"Farklı bir deneyim"

Gaziantep'ten gelen Ahmet Hamdi Alp ise,

"Bayram tatili için Sivas'ı tercih ettik ve Altınkale'yi keşfettik. Burası Pamukkale'ye benziyor ancak kendine özgü bir atmosfere sahip. Ortamı güzel, suyu farklı. Bu bölgeyi görmeden gitmek istemedik"

şeklinde konuştu.

"Mükemmel bir doğa harikası"

Altınkale'nin düzenli ziyaretçilerinden Mehmet Çuhadar ise,

"Her sene buraya gelmeye çalışıyorum çünkü burası mükemmel bir doğa harikası. Sivas'ın çevresi kaplıcalarla çevrili ve Altınkale bunlardan biri. Sıcak, soğuk ve balıklı kaplıcalarıyla ünlü olan Sivas'ın bu bölgesi gerçekten bulunmaz bir nimet"

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı